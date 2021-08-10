RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Колос" вилетів з Ліги конференцій, програвши казахстанському "Шахтарю"

Автор: Дмитро Левицький

"Колос" вилетів з Ліги конференцій. Ковалівський клуб сьогодні на виїзді програв казахстанському "Шахтарю" у серії пенальті.

Більше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

У перші хвилини матчу "Колос" володів ініціативою та створив небезпечний момент, але забити гол у ворота казахстанської команди не вдалося.

У другому таймі декілька ударів у площину воріт завдали вже гравці "Шахтаря", але ковалівський голкіпер Волинець впорався з ними. Моменти у другому таймі мали і гравці "Колоса" Дієго та Богданов, але м'яч так і не залетів у ворота.

За додатковий час командам теж не вдалося змінити рахунок з 0:0, тому після 210-ти хвилин протистояння долю матчу вирішила серія пенальті. Казахський голкіпер зміг відбити три удари з чотирьох, завдяки чому "Шахтар" пройшов у наступний раунд плей-офф.

Читайте РБК-Україна в Google News
КолосФутбол