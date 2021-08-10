"Колос" вилетів з Ліги конференцій, програвши казахстанському "Шахтарю"

"Колос" вилетів з Ліги конференцій. Ковалівський клуб сьогодні на виїзді програв казахстанському "Шахтарю" у серії пенальті.

У перші хвилини матчу "Колос" володів ініціативою та створив небезпечний момент, але забити гол у ворота казахстанської команди не вдалося.

У другому таймі декілька ударів у площину воріт завдали вже гравці "Шахтаря", але ковалівський голкіпер Волинець впорався з ними. Моменти у другому таймі мали і гравці "Колоса" Дієго та Богданов, але м'яч так і не залетів у ворота.

За додатковий час командам теж не вдалося змінити рахунок з 0:0, тому після 210-ти хвилин протистояння долю матчу вирішила серія пенальті. Казахський голкіпер зміг відбити три удари з чотирьох, завдяки чому "Шахтар" пройшов у наступний раунд плей-офф.