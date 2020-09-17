ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Колос" здобув перемогу у своєму дебютному матчі в Лізі Європи

Автор: Вера Олейник

Команда Руслана Костишина вийшла в наступний раунд

Ковалівський "Колос" в гостях обіграв грецький "Аріс" у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. Для клубу з Київської області це був дебютний матч в єврокубках.

Популярні новини

Перший гол за українську команду на міжнародній арені на 47 хвилині забив Євген Новак. Суперник на 55 хвилині зрівняв рахунок зусиллями ексгравця "Дніпра" Бруну Гами. Остаточний результат гри встановив Денис Антюх на 63 хвилині.

Це був дебютний матч для ексфорварда збірної України Євгена Селезньова. Нападник вийшов на 64 хвилині замість Володимира Лисенка.

У наступному раунді кваліфікації Ліги Європи "Колос" зіграє з хорватською "Рієкою". Матч пройде на виїзді 24 вересня.

У кваліфікації єврокубків цього сезону доля путівок до наступного етапу окрім останнього вирішується за підсумками одного матчу.

Крім ковалівцев, в цьому сезоні Україна в Лізі Європи представлятимуть ще два клуби - "Зоря" і "Десна". Луганська команда стартує в груповому раунді, а чернігівці почнуть боротьбу з третього кваліфікаційного раунду.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Ліга ЄвропиГреціяквалификацияКолос