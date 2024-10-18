"Колос" в игре с "несчастным случаем" уступил "Шахтеру" в УПЛ

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Колос" – "Шахтер" – 0:1

Гол: Красничи (автогол), 59

"Колос" вышел на игру против чемпиона с неплохим багажом. Команда не знала поражений в течение четырех последних матчей, более того, в трех играх подряд сохраняла свои ворота "сухими".

"Горнякам", очевидно, трудно совмещать выступления в ЛЧ и во внутреннем первенстве. "Прогулки" в УПЛ встречаются все реже, и четвертое место, на котором они находятся сейчас, безусловно, давит на команду.

Начало поединка с "Колосом" показало, что и в этот раз донецкому клубу придется непросто. Ковалевцы грамотно построили игру, не дав сопернику много оперативного пространства. Борьба шла преимущественно в центре поля без существенного преимущества одной из команд.

"Убийственный" момент до перерыва был только один. И создали его ковалевцы. На 16-й минуте игры Велетень с левого фланга ворвался в штрафную площадь и прострелил во вратарскую. А уж там Боливар в борьбе с Педро Энрике каким-то чудом не попал в ворота. На перерыв команды ушли без забитых голов.

После отдыха Марино Пушич бросил в атаку свежие силы – Сикана и Кевина. Это сработало. "Шахтер" разнообразнее и интереснее стал действовать в атаке. Перспективный момент имел Сикан. Однако мяч не шел в ворота "Колоса", пока защитники хозяев не создали сами себе проблемы.

На 59-й минуте Судаков разогнал очередную атаку "Шахтера". Он протянул мяч от своей половины до штрафной соперников. Отдал на Зубкова, тот возвращал пас, но в дело вмешался защитник "Колоса" Красничи. Передачу Зубкова он прервал, но при этом срезал мяч в собственные ворота.

Этот "несчастный случай" и решил судьбу матча. Хозяева, правда, забили свой мяч уже в компенсированное время. Но арбитры после просмотра VAR взятия ворот не засчитали.

"Шахтер" набрал 20 очков, но даже имея на игру больше, продолжает оставаться за пределами топ-тройки. Впереди у подопечных Пушича очень тяжелая неделя. Сначала игра с "Арсеналом" в Лондоне (22 октября), затем Классическое с "Динамо" в УПЛ (27 октября).

У "Колоса" после поражения осталось 8 баллов. Команда из Киевской области находится в таблице на 13-й строчке.