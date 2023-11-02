"Колорадо" принял вызов "Вегаса", "Анахайм" в серии побед: видео всех голов вечера НХЛ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Видеообзор поединка "Филадельфия" – "Баффало"

В Денвере "Эвеланш" сделали весомую заявку на успех в стартовом периоде. Шайбами отличились Колтон (реализовал момент из правой зоны вбрасывания) и Рантанен (воспользовался большинством). Впрочем, Сент-Луис сократил отставание во второй 20-минутке - Томас классно бросил с дистанции.

Однако в финальном периоде "Колорадо" добил "Блюз" еще двумя шайбами. Сначала Лехконен разобрался с вратарем на "пятаке". А потом Байрем завершил классную атаку хозяев. "Эвеланши" поднялись на второе место в Западной конференции (14 очков), преследуя "Вегас (19 пунктов).

Серию побед до пяти развил "Анахайм". "Дакс" устроили голевой фестиваль с "Аризоной" уже в первом периоде. Нападающий калифорнийцев Терри дважды реализовал большинство "Анахайма" к середине 20-минутки. Тем не менее, "Койотис" отыгрались – Краус забил с нескольких метров, а Пули эффектно реализовал выход 1 в 0.

Во втором же периоде аризонцы вообще вышли вперед благодаря шайбе Крауса. Впрочем, на старте третьей 20-минутки "Дакс" сравняли счет, когда Карлссон подставил клюшку под бросок Терри. Последний же хет-триком вырвал для "Анахайма" победу в овертайме, сыграв в стенку с Мактавишем.

Все результаты вечера в НХЛ:

"Филадельфия" – "Баффало" – 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

"Калгари" – "Даллас" – 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)

"Колорадо" – "Сент-Луис" – 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

"Анахайм" – "Аризона" – 4:3 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 1:0)

Видеообзор поединка "Калгари" – "Даллас":