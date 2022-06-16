"Колорадо" у першому матчі фіналу Кубка Стенлі дотиснув "Тампу-Бей" в овертаймі

Фінальна серія Кубка Стенлі в Національній хокейній лізі розпочалася з феєричної перемоги "Колорадо Евеланш" над "Тампою-Бей Лайтнінг".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 1-й матч

"Колорадо" – "Тампа-Бей" – 4:3 ОТ (3:1, 0:2, 0:0, 1:0)

Шайби: Ландескуг, 07:47, Нічушкін, 09:23, Лехконен, 17:31, Бураковскі, 61:23 – Пол, 12:26, Палат, 32:51, Сєргачов, 33:39

Активніше поєдинок розпочали господарі й відзначилися двічі в стартові 10 хвилин. Спершу Васілєвскій не втримав шайбу після кидка Рантанена, і її з лінії добив Ландескуг. А згодом Нічушкін після передачі Маккіннона опинився один по центру й пробив російському воротарю поміж щитків.

"Блискавки", однак, швидко прийшли до тями. У контратаці флоридців Пол вискочив на побачення з голкіпером і переграв його на "п'ятаку". У відповідь "Евеланш" закинули під завісу першого періоду. Це Лехконен із зони правого форварда реалізував більшість 5 на 3.

Зате другий період був повністю за "Тампою". Гості закинули двічі: Палат на "п'ятаку" замкнув передачу Кучерова, а Сєргачов змусив Кемпера капітулювати сильним кидком від правого борту.

Напружена третя 20-хвилинка завершилася без голів, тож поєдинок перейшов в овертайм. Проте, тривав він недовго. Вже за 83 секунди героєм "Колорадо" став Бураковскі, який класним ударом із центральної зони поцілив точно в нижній кут.

Отже, "Евеланш" повели у фінальній серії до чотирьох перемог. Наступний матч команди теж проведуть у Денвері – 19 червня.