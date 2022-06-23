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"Колорадо" в овертаймі вирвав третю перемогу над "Тампою" у фіналі Кубка Стенлі

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Флорида, Четвер 23 червня 2022 09:07
"Колорадо" в овертаймі вирвав третю перемогу над "Тампою" у фіналі Кубка Стенлі Фото: Назем Кадрі щойно вирвав перемогу для "Евеланш" (twitter.com/NHL)
Автор: Антон Федорців

Четвертий фінальний матч Кубка Стенлі в Національній хокейній лізі завершився виїзною перемогою "Колорадо Евеланш" над "Тампою-Бей Лайтнінг". Рахунок у серії – 3:1 на користь команди з Денвера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал, 4-й матч

"Тампа-Бей" – "Колорадо" – 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Шайби: Сіреллі, 00:36, Хедман, 30:42 – Маккіннон, 25:17, Кольяно, 42:53, Кадрі, 72:02

"Лайтнінг" повели вже за 36 секунд від старту зустрічі. Голкіпер "Евеланш" Кемпер зробив три сейви поспіль, але впоратися ще й з добиванням Сіреллі з "п'ятака" не зумів. Та впродовж періоду ще кілька разів врятував гостей від другої шайби.

Зате на старті другої 20-хвилинки гості зрівняли рахунок. Це Маккіннон курйозно реалізував більшість "Колорадо" – Васілєвскій парирував кидок Рантанена, але шайба відлетіла в ковзан і опинилася у воротах. Проте, "Тампа" швидко відновила перевагу. Хедман влаштував слалом із власної половини та класно кинув повз Кемпера.

"Евеланш" відігралися на старті 3-го періоду. Знову допоміг випадок. Штурм влучив у Кольяно, від якого шайба за несподіваною траєкторією перелетіла через воротаря – 2:2! Визначити переможця в основний час команди не змогли, тож гра перейшла в овертайм. Там героєм "Колорадо" став Кадрі, який у ближньому бою пробив Васілєвского.

Отже, гості наблизилися до тріумфу в серії на відстань однієї перемоги. Наступний поєдинок відбудеться у Денвері 25 червня.

До слова, київський "Сокіл" отримав перших суперників у Континетальному кубку 2022/23.

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