Колона з гуманітарної допомогою Маріуполю тимчасово зупинилась через бойові дії

"Наразі з Запоріжжя вийшла колона з 30 автобусів та 8 фурами з гуманітарною допомогою, ліки, харчі. Ця колона станом на годину назад знаходиться в місті Оріхів, але за містом почалися бойові дії і наразі координаторами колони з обласної державної адміністрації Запорізької та Донецької областей приймається рішення про подальші дії: повертати колону чи почекати поки завершаться бойові дії та слідувати далі до Маріуполя", - зазначив Олександр Мироненко.

Нагадаємо, для евакуації мирного населення та для доставки гуманітарного вантажу в Маріуполь необхідний "зелений" коридор та режим тиші. Вчора евакуаційна колона з місцевим населенням так і не змогла виїхати за межі Маріуполя через потужні обстріли міста.

Також "Метінвест" ще кілька днів тому сформував колону з харчами та необхідними речами для жителів Маріуполя, однак через постійні обстріли вантаж так і не може бути доставлений.