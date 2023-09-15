Коломойскому объявили новое подозрение

О каких статьях идет речь

"Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генерального прокурора разоблачили новые факты преступной деятельности владельца крупной финансово-промышленной группы Игоря Коломойского", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, Коломойскому сообщено о дополнительном подозрении по следующим статьям УК:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).

Что известно о деле

По данным следствия, в период с 2013 по 2014 годы Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд. гривен.

Правоохранители установили, что для этого он создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников банка, в которой он был учредителем и акционером. Речь идет о ПриватБанке.

Так, в течение указанного периода члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные "взносы наличных денег в кассу банка", хотя на самом деле никаких взносов банк не получал.

По версии следствия, такая "схема" позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.

Затем эти фейковые "взносы" были зачислены на личный счет Коломойского и стали реальными безналичными денежными средствами. Чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности.

В частности, отдавал их как "займы" и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных ему предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Подозрения Коломойскому

Напомним, что 7 сентября сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский подозревается в завладении 9,2 млрд гривен ПриватБанка. Тогда бизнесмену и еще 5 человек объявили подозрения.

До этого, 2 сентября, Коломойскому сообщили о подозрении в отмывании большой суммы средств путём вывода за границу. Тогда подозрение сообщили по двум статьям УКУ.

После пересмотра делаШевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому . Его арестовали с возможностью залога.

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