У Коломойського вирішили оскаржити рішення САП щодо закриття справи "Роттердам+", - Вовк

Феросплавні заводи Ігоря Коломойського вирішили самостійно оскаржити в суді рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину.

Про це повідомив екс-голова НКРЕКП та колишній підозрюваний у справі Дмитро Вовк в ефірі телеканалу "Прямий".

"На сцену виходять ідейні натхненники та ті, хто роздував цю справу. Феросплавні заводи Ігоря Валерійовича Коломойського також подали скаргу, щоби "Роттердам+" як медійна бульбашка продовжувала жити", - повідомив Вовк.

За його словами, Нікопольський завод феросплавів вважає себе "потерпілим" від дії формули, законність якої уже підтвердили Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд.

На його переконання, позов Нікопольського заводу феросплавів проти САП такий же безпідставний, як і заява екс-нардепа Віктора Чумака, і повинен бути відхилений.

Вовк нагадав, що у своєму рішенні за позовом Віктора Чумака суддя ВАКС оголосила, що в справі відсутній склад злочину і вичерпані всі можливості для отримання доказів, які б доводили яку-небудь вину в цій справі.

Нагадаємо, 24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи "Роттердам+".

Суд визнав, що прокурор САП прийняв рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Справу було закрито прокуратурою 28 серпня 2020 року через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Формула "Роттердам+" діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії, й втратила чинність 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промислових споживачів зросла.