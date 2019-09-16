Коломойський прокоментував звинувачення іноземного економіста

Бізнесмен Ігор Коломойський прокоментував звинувачення старшого наукового співробітника Atlantic Council Андерса Аслунда. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Коломойського виданню The Page.

Так, Коломойський вкрай негативно відгукнувся про роботу позаурядових організацій США та їх експерта в Україні Андерса Аслунда.

"Давайте я під запис скажу, що Аслунд - це повія, яка бере гроші у інших олігархів, в тому числі у Ахметова. І з його слів, його менеджерів і шавок тут співає пісні. Ось це можете передати йому. Так він не просто повія, він ще політична повія", - заявив Коломойський.

Як повідомляє "Перша шпальта", раніше на Форумі YES Аслунд висловив жорстку позицію щодо Коломойського.

"Коломойський і "ПриватБанк" - нічого там не буде, тому що це буде хрестом на всьому, що уряд робить по відношенню до Заходу", - зазначив він.

Крім того, Аслунд зазначив, що президент не повинен зустрічатися з Коломойським.

"Президент не повинен зустрічатися з Коломойським. Тільки в суді можна зустрічатися з людиною, яка вкрала 5,5 млрд доларів. Чому вони його не судять? Чому немає кримінальної справи проти злодія?", - заявив він.

Atlantic Council, це неурядова організація США, яка переважно займається міжнародними відносинами. В Україні зосереджена на ряді ініціатив, спрямованих на те, щоб міжнародне співтовариство повністю підтримало незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України - в тому числі і Криму.