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Коломойський оскаржив рішення суду про закриття справи "Роттердам+"

Автор: Артем Горовенко

Нікопольський завод феросплавів і Запорізький феросплавний завод, які належать олігарху Ігорю Коломойському, подали апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду про законність закриття справи "Роттердам+" через відсутність складу злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на коментар одного із адвокатів для ZN.ua.

"Вчора був останній день для подачі апеляції і всі четверо позивачів її подали", - йдеться в повідомленні активістів , які спільно разом з заводами Коломойського оскаржували рішення про закриття справи "Роттердам+".

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито Спеціалізованої антикорупційної прокуратурою 20 травня 2021 року через відсутність складу злочину. Це стало 4-м закриттям цієї справи, оскільки в ході трирічного розслідування не було встановлено ні шкоди від дії формули, ні потерпілих, ні факту порушення закону.

Єдиними в країні потерпілими від формули вважають себе два феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

13 жовтня 2021 року ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість рішення про закриття справи "Роттердам+".

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Ігор КоломойскийРоттердам+