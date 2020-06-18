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Коломойський лобіює введення мита на дизпаливо та скраплений газ, - нардеп

Новини » Економіка     18.06.2020 - 17:32
Коломойський лобіює введення мита на дизпаливо та скраплений газ, - нардеп
Фото: Олексій Кучеренко (УНІАН)

За його словами, через це лише фермери втратять додаткові 1,5-3 млрд грн на рік

Підприємства Ігоря Коломойського є монополістами на ринку нафтопродуктів, запровадження мита на імпорт дизпалива та скрапленого газу дозволить олігарху заробити додаткові мільярди.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

"В бідній країні Україна, більшість автомобілістів перейшла з бензину на автогаз та дизпаливо. Бо це дешевше, економічніше. Однак, в Україні є монопольний виробник бензинів і монопольний власник перевалок на Чорному морі. Цьому монополісту дуже хочеться підняти вартість дизпалива та автогазу щоб заробляти більше. 260 млн грн на місяць навар у разі, якщо міністр Петрашко зламається під тиском монополіста - каже експерт Куюн. Лише фермери втратять додаткові 1,5-3 млрд грн на рік. Гроші звичайних споживачів ніхто навіть не намагається порахувати. Але це мільярди гривень", - написав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше президент Нафтогазової асоціації України Неля Прівалова раніше заявила, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін для кінцевого споживача.

Своєю чергою, президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що це призведе до зростання цін на дизпаливо і негативно позначиться на аграріях, які є ключовим його споживачем.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Ігор Коломойскийтопливо
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