Коломойский, Князев и закупки для армии. Детали громких "схем" и топ-взяток

О том, с чего начались и как развивались дела топ-коррупционеров Украины, как их собираются защищать адвокаты в судах и что происходит сейчас в громких производствах, – в материале журналистки РБК-Украина Юли Акимовой.

В материале использована информация собеседников РБК-Украина, которые общались с журналистами издания на правах анонимности, а также информация из открытых источников.

Вертикаль "взяток" и воровства бюджетных средств в Украине и до войны поражала масштабами – правоохранители регулярно заявляли об открытии дел как в отношении местных чиновников, так и "топов" украинской политики. С началом полномасштабной войны запрос на борьбу с коррупцией вырос. Но это не всегда сдерживает влиятельных чиновников от соблазна получить взятку или поучаствовать с "закупочной схеме".

В начале 2023 года страну всколыхнул медийный скандал с "золотыми яйцами" от Минобороны. Завершился он тем, что на сегодняшний день два влиятельных функционера из министрерства сидят в СИЗО – их подозревают в краже на закупках некачественной формы и бронежилетов для армии. В это же время стало известно о том, что заместитель министра развития общин и территорий решил "нажиться" на закупке генераторов.

Через несколько месяцев после громких задержаний с обысками пришли к главе Верховного суда, которого раскрыли на схеме оказания "услуг" влиятельным людям в обмен на деньги. На фоне этого развивалось дело "Привата" и на скамье подсудимых неожиданно оказался один из влиятельных украинских олигархов.

ОПГ Верховного судьи

Главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву объявили о подозрении 15 мая. Поздно вечером агенты НАБУ и САП пришли к нему домой и в офис, провели обыски и нашли в общей сложности 1,5 млн долларов, полученных по версии следствия незаконным путем. Источники издания рассказывают, что Князев был очень удивлен, когда встретил следователей на пороге своего дома. К моменту проведения обысков агенты НАБУ уже раскрыли схему Князева, который создал ее со своими двумя друзьями – нотариусом Кириллом Горбуровым и адвокатом Олегом Горецким.

С Горбуровым Князев был знаком еще со времен жизни в Николаеве. На записях, которые прослушивались в суде, голос, похожий на Горбурова, говорит: "Всеволод Князев – мой друг детства, знаете, кто такой, да? У нас много дел, много доли… Вы поняли?"

В Киеве Горбуров познакомился с адвокатом Горецким, с которым стал работать в его фирме. Все трое – судья, адвокат и нотариус предоставляли определенного рода "услуги". О том, что Князев способен на подобное, знали еще в николаевских кругах, отмечает собеседник РБК-Украина, близкий к бывшему Верховному судье.

"Вы же понимаете, истории могут быть разными. Скажем так, о Князеве говорили еще в Николаеве. Николаев – небольшой город, все друг друга знают. Такого человека не заметить просто не могли. Так вот Князева заметили", – отмечает собеседник.

История с самой большой взяткой в 2,7 миллиона началась в марте 2023 года – Горецкий и Горбуров встретились с директором Полтавского горно-обогатительного комбината Сергеем Рудометкиным. 40,19% акций этого предприятия принадлежат бизнесмену Константину Жеваго, который купил часть комбината еще 20 лет назад. В 2005 году акционеры предприятия оспаривали законность покупки и через 15 лет им это удалось – в 2020 году Северный апелляционный суд оспорил решение суда первой инстанции и постановил вернуть владельцам часть акций, выкупленных Жеваго. Все, чего хотел олигарх от судьи, нотариуса и адвоката – решить вопрос в его пользу. Подобную услугу Князев оценил в 2,7 млн долларов. Когда у Князева проводили обыски, часть этой суммы – 450 тысяч помеченных купюр, нашли у него в сейфах.

Всеволод Князев на суде (фото: Getty Images)

Пока шел суд, Горецкий прямо назвал Горбурова "агентом" НАБУ. В деле нотариус проходит как свидетель, а на аудиозаписях, где Князеву приносят очередной пакет со взяткой, голос человека, говорящего с судьей, очень похож на голос Кирилла Горбурова.

"Кирилл появился в моей жизни где-то два года назад… Агент Кирилл… Вошел в доверие ко мне лично, к моим сотрудникам. Я ему предоставил бесплатно офис в аренду, в соседнем кабинете возле меня, дал автомобиль, одалживал средства… Никаких мыслей не было, что он может разоблачать, записывать или провоцировать", – говорил Горецкий в ходе судебного заседания.



Горецкий не просто так сказал о провокации со стороны Горбурова. Судя по развитию дела, именно подстрекательство к получению взятки будет основной стратегией у стороны защиты. И тут необходимо отметить, что в Украине хоть и есть статья о провокации получения взятки, но на практике доказать ее очень тяжело, отмечает источник РБК-Украина в юридических кругах.

"Иногда все зависит от случая. Фарта. Ситуация, связанная со взяткой, от следствия не зависит. Надо, чтобы у одного человека возник умысел дать, а у другого взять", – отмечает источник.

Практика Европейского суда по правам человека, на которую часто опираются украинские суды, признает подстрекательство преступлением – причем неважно, от кого оно исходило и в рамках чего было. Если без провокации факта коррупции не было бы – значит взяткополучатель невиновен. В ситуации с Князевым дело обстоит несколько иначе – деньги ему предложил не сотрудник под прикрытием, его никто не заставлял и не создавал условий, в которых он не может не получить эти деньги. Ему предложили 2,7 млн долларов за то, чтобы он оказал услугу олигарху Жеваго и он согласился на это сознательно. Более того, по мере продвижения расследования один из членов "троицы" – Олег Горецкий – неожиданно пошел на сделку со следствием.

"Горецкий рассказал все. И суд проверил, что это было реальное добровольное согласие, проверил пользу государству и обществу. Без этого всего суд бы не утвердил сделку. В этом случае очень тяжело бить на провокацию, если человек буквально рассказывает, как это происходило", – отмечает источник.

Сегодня Князев сидит в СИЗО и ознакамливается с делом. Пока следствие не видит, что он сознательно затягивает процесс, по крайней мере, никаких заявлений со стороны государственных обвинителей по этому поводу в суд не поступало. Когда Князев ознакомится, суд приступит к рассмотрению дела по сути. Сколько это будет длиться времени – неизвестно, судя по практике, процесс будет длительным. Бывшему Верховному судье грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Публичное дело "Привата"

Игорь Коломойский – когда-то один из самых влиятельных олигархов страны. Бизнесмен активно "играл" на политическом поле и почти никогда не скрывал этого, особенно в 2019 году после президентства Зеленского, когда олигарх вернулся в Украину. Мало кто ожидал увидеть его на скамье подсудимых, но в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрениях сразу по трем уголовным производствам – два открыли детективы БЭБ, а третье – НАБУ.



Все три дела касались хищения средств в ПриватБанке. В БЭБ олигарху вменяют легализацию и вывод за границу полумиллиарда гривен, а также хищение 5,8 млрд "приватовских" средств. Детективы НАБУ подозревают Коломойского в краже 9,2 млрд гривен, которые он "вывел" с того же ПриватБанка через оффшорную фирму Drovale Limited под предлогом якобы обратного выкупа облигаций, но по завышенной стоимости. И сегодня именно дело НАБУ оказалось под угрозой – в конце ноября ВАКС закрыл производства по избранию меры пресечения и конфискации имущества относительно трех подозреваемых в деле, которое условно назвали "дело Привата".

Детективы Бюро начали расследование дела группы "Приват" еще в 2017 году. В производстве шестеро подозреваемых – сам Игорь Коломойский, как организатор, Александр Дубилет – экс-глава правления "ПриватБанка", заместительница главы правления Людмила Шмальченко, начальник одного из департаментов и доверенное лицо той самой оффшорной компании Ярослав Луговой, глава департамента межбанковских операций Надежда Конопкина и начальница департамента по обслуживанию счетов Татьяна Якименко.

Игорь Коломойский на суде (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

По версии следствия оффшорная фирма Drovale Limited купила у ПриватБанка облигации, а через год банк выкупил их обратно по завышенной цене. За повторный выкуп облигаций, который группа "Приват" назвала "обратным", фигуранты получили 9,2 млрд. Часть из них оказалась на счетах у Коломойского, а в целом в схеме были задействованы все вышеперечисленные лица, утверждает следствие.

В 2023 году, объявив о подозрении Коломойскому и пяти его подчиненным, сотрудники САП ходатайствовали в ВАКС о мере пресечения и конфискации имущества Лугового, Конопкиной и Якименко. Коломойский на тот момент уже был в СИЗО СБУ, поэтому решать вопрос о его мере пресечения прокуроры САП не могли. Сначала судьи ВАКС арестовали всех троих подозреваемых, но через некоторое время решили выпустить их на волю. В своем решении судьи ссылались на "правки Лозового".

Правки нардепа Андрея Лозового Рада приняла в 2018 году. Предложения, которые внес депутат, касались ограничения сроков досудебного расследования до 18 месяцев с момента регистрации производства, хотя до этого досудебное расследование было принято считать начатым с момента вручения подозрения. Поскольку дело "Привата" зарегистрировали еще в 2017 году, его сроки, по мнению судей, давно исчерпались, а значит и мера пресечения подозреваемым больше не может считаться законной.

Здесь очень важно отметить один момент – дело Коломойского зарегистрировали за год до принятия правок Лозового. Поскольку закон обратного действия не имеет, нардепы учли этот момент и прописали в правках пункт – то производство, которое было открыто до принятия правок, не может быть закрыто по истечению 18 месяцев. Если же это объединенное производство, то есть следственные действия проводились и до, и после принятия правок, на такое производство также не распространяются правки Лозового, объясняет источник РБК-Украина в правоохранительных кругах.

"Законодатели предусматривали, что в будущем будут объединены старые производства, которые были начаты до этих правок, с производствами уже после этих правок. Они в этих же правках Лозового это растолковывают и вносят дополнительно часть 7 статьи 217 УПК Украины об объединении уголовных производств. В ней идет речь, что в случае объединения старого и нового производств считается датой начала уголовного производства то, которое было начато раньше", – отмечает собеседник издания.

Иными словами, суд, который решил отменить свое же решение о мере пресечения трем экс-сотрудникам ПриватБанка, не мог ссылаться на правки Лозового, потому что уголовное производство по этому делу было начато до вступления в силу этих самых правок. Более того, сам же суд в подобных случаях отказывал прокурорам в продолжении сроков досудебного расследования, ссылаясь на то, что сами производства не подпадают под правки Лозового.

"Следователи же обращались в подобных случаях в ВАКС о необходимости продления сроков расследования, но судьи отказывали им в продолжении, говоря о том, что у них уголовные производства старые. И несмотря на то, что там есть другие части производства, которые были внесены уже после правок Лозового, само дело не нуждается в продлении. Агенты НАБУ же ориентировались на эти решения", – рассказал источник.

Решение ВАКС не значит, что теперь дело "Привата" закрыто и все окажутся на свободе. Но для продолжения досудебного расследования прокурорам САП нужно оспорить решение ВАКС в Верховном суде. В практике ВС есть три случая, касающихся правок Лозового, и все три играют на пользу стороне обвинения.

Коломойский сегодня сидит в СИЗО и ознакамливается со всеми тремя делами, которые открыли в его отношении. Пока нет причин утверждать, что решение ВАКС полностью разрушило дело агентов НАБУ. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов еще два уголовных производства, которые открыли сотрудники БЭБ. Но история с правками Лозового выглядит по меньшей мере странно.

Генераторы Лозинского

21 января 2023 года в Киеве агенты НАБУ задержали заместителя министра развития общин и территорий Василия Лозинского. В этот же день в одной из львовских квартир сидел мужчина по фамилии Китнер – за несколько часов до этого он забрал у подельника 400 тысяч долларов и позвонил Лозинскому, чтобы завуалированно об этом сообщить.

– Виделся с друзьями, "пил кофе", что дальше?

– Здоровые все?

– Все живы здоровы, слава богу, все хорошо.

400 тысяч долларов – часть доли бывшего замминистра в договоре на закупку генераторов по высоким ценам. Всего он хотел получить 40 миллионов гривен. В этой сделке довольными изначально должны были остаться все – компания, которая продавала товар по завышенной стоимости, промежуточные звенья в лице Китнера, и, собственно, сам Лозинский.

Когда детективы узнали о готовящейся афере, работа велась по нескольким фронтам. Обычно, как РБК-Украина рассказывают собеседники, близкие к правоохранителям, о взятке сообщает тот, с кого ее требуют – это 90% кейсов. Однако в этом деле ситуация развивалась иначе. Источники издания не сообщают детали, поскольку основной массив судебных процессов еще впереди, но фигурантов дела "вели" довольно длительное время. К моменту, когда Китнеру везли деньги, агенты уже знали, где их перехватить. Все 400 тысяч стодолларовыми купюрами быстро отксерили и пустили дальше. Подельник Лозинского получил деньги, точные копии которых уже были в НАБУ.

"Я даже боюсь представить, в каком режиме работали детективы и сколько принтеров подключили, но деньги надо было отксерить быстро, чтобы не было подозрений", – говорит информированный собеседник.

Василий Лозинский (фото: Министерство развития общин и территорий)

Подельник, который вез деньги Китнеру, получил их в пункте обмена валют. Это довольно распространенная схема "пересылки" средств, которые нельзя нигде фиксировать. В один "обменник" в одном городе приходит человек, отдает деньги и называет пароль. Этот же пароль должен назвать другой человек в другом обменнике другого города.

Сегодня Лозинский ознакамливается с материалами дела и вряд ли справится с этим до конца года, поскольку производство довольно объемное. Предугадать линию защиты адвокатов в данном случае довольно тяжело – экс-чиновника никто не провоцировал, а его факт участия в афере подтверждается доказательствами, которые собрало следствие. Скорее всего, адвокаты будут искать разного рода процессуальные "зацепки" и давить на них.

"Золотые" яйца и плохая форма от Минобороны

В начале 2023 года в СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны закупает товары по завышенным ценам. В медиа тогда хорошо "прокатился" один абсурдный факт – согласно тендерным документам, яйца в ведомстве закупали по 17 гривен за штуку. Дело приобрело общественный резонанс, на который отреагировал тогдашний министр обороны Алексей Резников.

"Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу", – попытался объяснить ситуацию экс-министр.

Реакция на скандал была запоздалой, общество требовало наказать причастных и подозреваемые нашлись. Через несколько дней после публикации информации о завышенных закупках из Министерства обороны уволили директора профильного департамента Богдана Хмельницкого.

Почти в это же время с должности замминистра ушел Вячеслав Шаповалов – он отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Но увольнениями ситуация не ограничилась – 1 февраля прокуроры ОГП сообщили обоим о подозрениях, которые, впрочем, были связаны не только медийным скандалом о "яйцах по 17 гривен". Следствие обвинило Шаповалова в приобретении продуктов и снаряжения для ВСУ по завышенным ценам. СБУ, в то же время, обвинило Хмельницкого в растрате более 107 млн грн, которые были потрачены на закупку 5,7 тысяч некачественных бронежилетов. Шаповалова же обвинили в том, что он недоукомплектовал ВСУ средствами индивидуальной защиты на 1 миллиард гривен.

Вячеслав Шаповалов (фото: Министерство обороны Украины)

Следствием по коррупции на закупке продуктов питания занимается ГБР. При этом СБУ расследует два других производства в отношение Хмельницкого и Шаповалова. Собеседники РБК-Украина объясняют это тем, что возможные преступления Шаповалова и Хмельницкого касаются национальной безопасности.

"Действующее законодательство предусматривает, что расследованием уголовных производств в отношении военнослужащих должно заниматься ГБР, это их прямая подследственность. Вместе с тем, поскольку СБУ осуществляет контрразведывательное обеспечение украинских военных подразделений, часть производств ГБР основывается на оперативных материалах Службы безопасности. В некоторых случаях, которые касаются национальной безопасности - даже следствие СБУ", – отмечает источник.

Поэтому одним производством ГБР история с Шаповаловым и Хмельницким не закончилась, а, можно даже сказать, началась. В середине июня оба фигуранта получили новые подозрения – на этот раз напрямую от СБУ. В ведомстве утверждают, что Шаповалов и Хмельницкий украли деньги на закупке некачественных бронежилетова и зимней формы для ВСУ. Убытки в общем составили более 1 млрд гривен.

6 ноября СБУ объявила, что собрала все доказательства преступлений обоих чиновников. По материалам следствия еще в 2022 году Шаповалов вступил в сговор со своими подчиненными и купил военную форму у частной фирмы почти на 1 млрд грн. При этом сама "зимняя" форма была совсем непригодна для морозов и в условиях ведения интенсивных боевых действий.

Сегодня Шаповалов и Хмельницкий сидят в СИЗО. Они пока не ознакамливались с материалами дела, потому что досудебное расследование продолжается. Обоим грозит 12 лет тюрьмы. Традиционно следствие, закончив свою работу, отдаст производство в руки суду – он и решит, какого наказания заслуживают чиновники.

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Война, как бы это не звучало, послужила своеобразным триггером для украинского общества. Если раньше украинцы смотрели на коррупцию как на проблему, которую "выкорчевать" практически нереально, а "погоревших" на взятках чиновников разве что высмеивали по ТВ, сегодня каждый скандал вызывает злость и желание наказать наиболее жесткими методами.

Два чиновника из Министерства обороны, вероятно, воровали деньги на некачественных бронежилетах для армии. Замминистра хотел получить "долю" в закупке генераторов. Верховный судья "решал вопросы" влиятельных людей, используя свои связи, а группа "Приват" "отмывала" деньги своих клиентов, используя все доступные методы и схемы. Антикоррупционные и правоохранительные органы сегодня стараются довести эти дела до суда, а то, что решит суд – вопрос времени. Очевидно одно – сегодня, в условиях фактически экзистенциальной борьбы за целостность государства, общество вряд ли спокойно отнесется к тому, если кто-то из фигурантов громких преступлений неожиданно окажется на свободе или дела рассыпятся непосредственно в зале суда.