Колективний імунітет: у Фінляндії дві дози COVID-вакцини отримали майже 80% населення

У Фінляндії дві дози вакцини від коронавірусу отримали 79% населення у віці від 12 років і старше. При цьому тільки перше щеплення отримали 86% громадян.

При цьому третю дозу вакцини отримала 102 491 людина.

За поточними оцінками, до кінця тижня охоплення вакцинацією складе 80%.

"За тиждень в 43 відділення спеціалізованої допомоги надійшли 83 нових пацієнтів з коронавірусом. Дванадцять нових пацієнтів з коронавірусом надійшли в реанімацію минулого тижня, в порівнянні з 22 тижнем раніше", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в період з 18 по 31 Жовтня нещеплені у віці 12-79 років лікувалися від COVID в 12 разів частіше, ніж повністю вакциновані в тій же віковій групі. Найчастіше в лікарні потрапляють нещеплені пацієнти у віці від 40 до 69 років.