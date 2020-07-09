Колектив "Сумигаз" передав кисневі концентратори Сумській міській лікарні

АТ "Сумигаз" придбав для інфекційного відділення Сумської міської лікарні 4 нових кисневих концентратори. З початком епідемії коронавірусу в Україні газовики Сумської області долучились до благодійності та передали лікарням допомогу на суму понад 1 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Екстрена служба "104" розуміє наскільки важливо, щоб лікарні були укомплектовані всім необхідним для надання допомоги. Тому від початку пандемії різним лікарням області газовики передали допомогу у вигляді одноразової постільної білизни, засобів індивідуального захисту, антисептиків, безконтактних термометрів, тощо", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, при закупівлях орієнтувались на потреби лікарень. В інфекційному відділенні Сумської міської лікарні потребували збільшення кількості кисневого обладнання.

"Відділення є госпітальною базою для лікування мешканців не лише Сум, а й Сумського, Краснопільського, Лебединського районів. Пацієнти потребують допомоги у полегшенні дихання за різноманітних обставин. Так ми стикались із такими труднощами – при підвищенні захворюваності на кір, які супроводжувались ускладненнями дихальної системи", - зазначила завідувачка інфекційного відділення Сумської міської лікарні Світлана Грищенко.

У прес-службі зазначили, що тепер чотири нові кисневі концентратори значно розширюють можливості медиків при лікуванні пацієнтів із дихальною недостатністю. "За 1 хвилину за допомогою концентратора виробляється 10 літрів кисню для пацієнта. Величезна перевага апарату - у мобільності. Медичні працівники можуть надавати невідкладну допомогу вже у приймальному відділенні", - йдеться у повідомленні.