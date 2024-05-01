Бывшему чиновнику ВСУ после незаконного обогащения объявили еще одно подозрение

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ умышленно внес заведомо недостоверные сведения в электронную декларацию.

Так, в ежегодной декларации за 2022 год он отметил, что имеет наличные деньги на общую сумму более 2 млн гривен.

Однако в 2020 году в декларации чиновник отмечал, что у него и его семьи нет наличных денег. Согласно сведениям Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, совокупный размер доходов подозреваемого и членов его семьи за 2021 и 2022 годы составляет 1,7 млн гривен.

Согласно выпискам по банковским счетам, расходы на проживание подозреваемого и членов его семьи за этот период составляют 1,74 млн гривен.

"Это свидетельствует о финансовой несостоятельности сэкономить задекларированные за 2022 год денежные средства на общую сумму 2076175,40 гривен", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Бывшему чиновнику ВСУ объявили подозрение на декларирование недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).