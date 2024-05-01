Бывшему чиновнику ВСУ после незаконного обогащения объявили еще одно подозрение
Бывший чиновник Сил логистики ВСУ получил новое подозрение. Он подозревается в декларировании недостоверной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ умышленно внес заведомо недостоверные сведения в электронную декларацию.
Так, в ежегодной декларации за 2022 год он отметил, что имеет наличные деньги на общую сумму более 2 млн гривен.
Однако в 2020 году в декларации чиновник отмечал, что у него и его семьи нет наличных денег. Согласно сведениям Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, совокупный размер доходов подозреваемого и членов его семьи за 2021 и 2022 годы составляет 1,7 млн гривен.
Согласно выпискам по банковским счетам, расходы на проживание подозреваемого и членов его семьи за этот период составляют 1,74 млн гривен.
"Это свидетельствует о финансовой несостоятельности сэкономить задекларированные за 2022 год денежные средства на общую сумму 2076175,40 гривен", - отмечают в Офисе генпрокурора.
Бывшему чиновнику ВСУ объявили подозрение на декларирование недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).
Не первое подозрение
Следует отметить, что бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики ВСУ является фигурантом еще одного дела.
ГБР разоблачило чиновника в незаконном обогащении на сумму более 58 млн гривен. У него обнаружили элитный автомобиль, большую квартиру в Киеве, полсотни земельных участков.
Позже стало известно, что фигуранту избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 6 млн гривен.
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