ua en ru
Ср, 01 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бывшему чиновнику ВСУ после незаконного обогащения объявили еще одно подозрение

Киев, Среда 01 мая 2024 14:34
UA EN RU
Бывшему чиновнику ВСУ после незаконного обогащения объявили еще одно подозрение Фото: бывшему чиновнику Сил логистики ВСУ объявили еще одно подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший чиновник Сил логистики ВСУ получил новое подозрение. Он подозревается в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командования Сил логистики ВСУ умышленно внес заведомо недостоверные сведения в электронную декларацию.

Так, в ежегодной декларации за 2022 год он отметил, что имеет наличные деньги на общую сумму более 2 млн гривен.

Однако в 2020 году в декларации чиновник отмечал, что у него и его семьи нет наличных денег. Согласно сведениям Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков, совокупный размер доходов подозреваемого и членов его семьи за 2021 и 2022 годы составляет 1,7 млн гривен.

Согласно выпискам по банковским счетам, расходы на проживание подозреваемого и членов его семьи за этот период составляют 1,74 млн гривен.

"Это свидетельствует о финансовой несостоятельности сэкономить задекларированные за 2022 год денежные средства на общую сумму 2076175,40 гривен", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Бывшему чиновнику ВСУ объявили подозрение на декларирование недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Не первое подозрение

Следует отметить, что бывший начальник Центрального управления продовольственного обеспечения Тыла Командование Сил логистики ВСУ является фигурантом еще одного дела.

ГБР разоблачило чиновника в незаконном обогащении на сумму более 58 млн гривен. У него обнаружили элитный автомобиль, большую квартиру в Киеве, полсотни земельных участков.

Позже стало известно, что фигуранту избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 6 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Коррупция Офис Генпрокурора
NEWS
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники
DAILY
Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Генетик Александр Коляда: В будущем мы неизбежно будем жить дольше