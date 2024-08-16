Бывший владелец "Дельта банка" продолжает владеть рядом активов в Украине: подробности

Часть бизнесов Лагун контролирует через приближенную к себе бывшую юристку Дельта Банка Анну Гуцалюк, которая, по данным СМИ, проживает в Лондоне и имеет в Украине собственную адвокатскую контору. Ключевой компанией, контролируемой Гуцалюком, является кипрская PE Investments Limited. Согласно решениям украинских судов, это фирма-правопреемница Rempton Holdings Limited (Белиз). Именно через Rempton Лагун пытался провести соглашение о продаже 50% Ильичевской зерновой компании, что могло стать частью коррумпированного соглашения между ним и окружением тогдашнего президента Петра Порошенко.

PE Investments Limited сейчас владелец ООО "Агро Грин Менеджмент" (45151539), которую Гуцалюк основала в прошлом году вместе с Денисом Тарасюком. В таком же тандеме они с Гуцалюком основали ООО "Бирайт Адвокаси" – адвокатскую компанию, юристы которой представляют Лагуна и его фирмы в судебных спорах в Украине.

На Гуцалюк записаны и ряд других аграрных компаний – ООО "Олл Грин" (44910517) и ООО "Агриен" (45077686) – обе через кипрскую Ecovel Limited. Также эта кипрская компания основала в Украине ООО "Ридс" (42879774),

– говорится в материале.

Кроме того, до недавнего времени PE Investments Limited, согласно расследованию K2 Intelligence, также имела отношение к активам в Австрии. Она совладела компанией OMS Immobilien GmbH – это бизнес, занимающийся сдачей в аренду недвижимости, и его активы составляют более 3 миллионов евро. Сейчас OMS Immobilien принадлежит другой австрийской фирме XASTERIA Holding, связанной с Андреем Парафийщиком. Этот человек ранее был помощником экснардепа от Партии регионов Юрия Мирошниченко.

Согласно данным кипрского реестра, другие свои кипрские компании Лагун переписал на номиналов – Елизавете Дремину, Иракли Джикия и BSM Nominees. При этом, например, Дремина стала не только номинальным директором из десятка кипрских фирм, но и рядом украинских компаний Лагуна и его сестры Антонины.

Например, речь идет о ООО "Южнобережный холдинг" и "Южнобережный холдинг-1". Первый владеет ООО "ЖК Солнечный", а второй – ЧП "У Никитских ворот" (ресторанный комплекс), обе позиции – это компании в оккупированном Крыму, в Ялте. У компаний есть "зеркала" в российском реестре.

Кроме того, по данным СМИ, Лагун через подставных лиц владеет в Крыму сельскохозяйственным производственным кооперативом "Черноречье" и около 1000 гектаров земли, сдаваемыми в аренду сельхозпредприятию ООО "Севастопольский".

Лагун, по данным издания, продолжает контролировать ряд украинских бизнесов. Через ООО "Вудрест", компанию Скай Кепитал Менеджмент и своего партнера Вадима Сергиенко Лагун может влиять на ситуацию с теплоснабжением в небольшом городке Нежине.

Также он может оказать влияние на компании "Черниград" и "Бородянинвестментс", которые занимаются сдачей в аренду собственной недвижимости. Их общий уставный капитал превышает 80 миллионов гривен. Кроме того, у Лагуна лично сохраняется контроль над долей в строительной фирме ООО "Белград" и ООО "Белгородводоканал", обеспечивающей предоставление коммунальных услуг в поселке Белогородка под Киевом.