Бывший президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет, - WP

Смерть бывшего президента США подтвердил его сын. Однако он не назвал непосредственную причину случившегося. Известно, что Джимми Картер умер в воскресенье в своем доме в Плейнсе, штат Джорджия.

В заявлении от февраля 2023 года Центра Картера сообщил, ч о бывший президент после ряда госпитализаций прекратит дальнейшее лечение и проведет оставшееся время дома под хосписным наблюдением. В последние годы он лечится от агрессивной формы меланомы - рака кожи, опухоли которой распространились на печень и мозг.

Его жена Розалин умерла годом ранее, 19 ноября, в возрасте 96 лет. Карьеры, которые были близкими партнерами в общественной жизни, были женаты более 77 лет, что стало самым долгим президентским браком в истории США. Его последнее публичное появление состоялось на ее похоронах в Плейнсе, где он сидел в первом ряду на инвалидном кресле.

Что известно о бывшем президенте США

Джимми Картер стал президентом США в 1976 году от Демократической партии. До этого он занимал пост губернатора штата Джорджия, а также был сенатором.

В 1979 году, во время его руководства, США и СССР заключили соглашение ОСВ-II, направленное на ограничение стратегических вооружений, что символично отметилось известным "поцелуем" между президентом Картером и генеральным секретарем Леонидом Брежневым. Уже в 1980 году, на пике напряжения "холодной войны", он стал инициатором бойкота Олимпийских игр в Москве. Уже в 1980 году Картер проиграл выборы Рональду Рейгану, после чего основал правозащитный центр Картера.

В новом веке, в 2002 году, 39-й президент Соединенных Штатов получил Нобелевскую премию мира "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека".

В 2015 году у него было диагностировано онкологическое заболевание.