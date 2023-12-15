Бывший руководитель "Укрнафтобуріння" раскритиковал управленцев за кризис на предприятии

"Новый менеджмент УНБ с первых дней начал делать достаточно "интересные" вещи. Первое, что сделали "мамкины управленцы" УНБ, - это отложили реализацию газа "до зимы", вроде бы цены будут выше. Как результат - в подземных хранилищах накоплено около 240" млн кубометров газа. Кстати, все налоги за газ (который на тот момент еще не был добыт) были уплачены преждевременно за моего руководства ввиду рисков. Так вот, ценовый пик в этом году пройден в августе-октябре, текущие цены на газ уже снизились на 3000 - 4000 грн/тыс м куб. Несложно посчитать утраченную дополнительную чистую прибыль в сумме более полумиллиарда гривен, прямые потери бюджета (НДС и налог на прибыль) - более 250 миллионов гривен", - подчеркнул он.

Во-вторых, по его словам, новые вожди поделили команду УНБ на своих и чужих, и уволили всех, кто работал в компании более трех лет. Вопреки имеющемуся уровню компетентности.

"Вопреки действующему законодательству и здравому смыслу действующий менеджмент компании остановил добычу 1 декабря 2023 г. Но для этого не было никаких юридических оснований: остановка могла произойти не раньше аннулирования Госгеослужбой специального разрешения на пользование недрами №6349, то есть только 4 декабря. За это время руководство компании могло принять меры по восстановлению разрешения, но никто ничего не сделал. А еще никто ничего до сих пор не может сделать с тем, что добыча на Сахалинском месторождении падает, несмотря на публичные обещания руководства "Укрнафты" увеличить годовую добычу нефти на 14%. Уже на момент потери лицензии УНБ добывает на 220 тыс. куб. "А вместо ремонта другой скважины, разжимать ее и проводить запрещенный тип технической эксплуатации. Если что, то в розетку пальцы тоже нельзя", - добавил он.

Он также добавил, что в сухом остатке на счетах УНБ есть 1,8 млрд грн, а компания даже не начинает запланированных еще в прошлом году новых проектов.

"Пока я работал как председатель правления УНБ, предприятие достигло значительных результатов. Мы ежегодно обновляли будущие стратегии поддержки и развития бизнеса. Обновляли менеджмент, подбирали профессионалов с соответствующими компетенциями и опытом. Это было сложно, но стоит того, чего мы вместе добились. Я и сейчас прилагаю все усилия для сохранения созданной мной команды специалистов, конечно, уже за пределами УНБ. Очевидно, что в нынешних условиях УНБ уже не сможет восстановить качество и уровень своей сопоставимой деятельности до момента прекращения добычи углеводородов на Сахалинском месторождении. Так что же может произойти дальше?" - спрашивает глава правления JKX.

Топ-менеджер также объяснил, если говорить о лицензиях, то действующее законодательство по недропользованию определяет всего два способа получения спецразрешений: аукцион и вне аукциона.