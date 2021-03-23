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Кількість жертв стрілянини в Колорадо зросла

Новость на русском → США, Вівторок 23 березня 2021 05:49
Кількість жертв стрілянини в Колорадо зросла Фото: місце події в Боулдері (riceforthought via Instagram)
Автор: Даша Харченко

Кількість загиблих унаслідок стрілянини в місті Боулдер, американський штат Колорадо, зросла до 10. Раніше повідомлялось про шість загиблих

Про це повідомляє місцева поліція.

Серед загиблих є офіцер поліції Боулдер Ерік Таллі, який одним із перших прибув на місце події.

"Ми співчуваємо сім'ям, яких зачепила трагедія. Загинули 10 осіб", - йдеться в повідомленні поліції.

У поліції заявили, що не будуть розголошувати імена інших жертв, поки не будуть поінформовані їх сім'ї.

Правоохоронці також підтвердили, що затриманий потерпілий є ймовірним стрільцем..

Раніше стало відомо, що в американському штаті Колорадо, в супермаркеті, невідомий відкрив стрілянину. Спочатку повідомлялось, що в результаті інциденту загинули шість осіб, включаючи одного поліцейського.

Також не так давно в американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. В результаті інциденту загинула одна людина.

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