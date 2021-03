Кількість жертв стрілянини в Колорадо зросла

Серед загиблих є офіцер поліції Боулдер Ерік Таллі, який одним із перших прибув на місце події.

"Ми співчуваємо сім'ям, яких зачепила трагедія. Загинули 10 осіб", - йдеться в повідомленні поліції.

Authorities responded to what they said was an active shooter at a supermarket in #Boulder, #Colorado. A man was taken out of the store in handcuffs by police. #Columbine #GunControl #GunControlNow #shooting #BoulderColorado #BoulderStrong #BoulderShooting #coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/Oq631TkDP2