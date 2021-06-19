Кількість жертв COVID-19 у Бразилії досягла півмільйона

Тільки 11% бразильців пройшли повну вакцинацію, і епідеміологи попереджають, що з приходом зими в Південну півкулю і з поширенням нових варіантів коронавірусу смертність буде рости, навіть якщо імунізація набере обертів.

Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я, в Бразилії зареєстровано 498 499 випадків смерті з 17 801 462 підтверджених випадків COVID-19, що є найбільшим офіційним числом загиблих за межами Сполучених Штатів. За останній тиждень в Бразилії в середньому вмирало 2 000 осіб в день.

Експерти чекають, що кількість жертв у Бразилії, яка і без того є найвищою в Латинській Америці, зростає.

"Я думаю, що ми досягнемо 700 тисяч або 800 тисяч смертей, перш ніж ми побачимо ефекти вакцинації", - сказав Гонсало Вечіна, колишній глава бразильського регулятора охорони здоров'я Anvisa, прогнозуючи зростання числа смертельних випадків в найближчому майбутньому.

Вечіна розкритикував дії ультраправого президента Жаіра Болсонару у зв'язку з пандемією, включаючи відсутність скоординованих національних заходів у відповідь і його скептицизм по відношенню до вакцин, блокувань і вимогам носіння масок, які він прагнув послабити.

На цьому тижні кількість нових підтверджених випадків в Бразилії збільшилася до більш ніж 70 тисяч в день в середньому, випередивши Індію.

Вакцинація буде мати вирішальне значення для перемоги над вірусом в Бразилії, оскільки країна не змогла досягти консенсусу щодо соціального дистанціювання і масок, сказала Естер Сабіно, епідеміолог з Університету Сан-Паулу.