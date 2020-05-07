Кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 3,8 млн осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Лише за 6 травня інфекцію діагностували у понад 95 тисяч людей по всьому світу

У світі кількість людей, які заразилися коронавірусом від початку пандемії, вже перевищила 3,8 млн і становить 3 822 860 людей. Про це свідчать дані Worldometers по захворюваності COVID-19 у світі.

Лише протягом середи, 6 травня, по всьому світу у 95 тисяч 325 людей діагностували зараження COVID-19.

Так, найбільше інфікованих у США - 1 263 092 (+ 25 459 протягом доби). В Іспанії заразилися 253 тис. 682 людини (+23 121 інфікований). В Італії - 214 457 хворих (за добу +1444).

У Великій Британії зафіксували 201 тис. 101 інфікованого (+6111 протягом 6 травня), а у Франції - 174 191 хворий (+3640 заражених).

Найбільше жертв коронавірусу спостерігається в США - 74 799 (+2 528 за минулу добу).

Нагадаємо, в Україні найбільша кількість хворих зафіксована на Буковині - це 2048 людей. Також у Чернівецькій області протягом останньої доби, 6 травня, зафіксували 5 нових смертей.

В Україні найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус підтверджена серед дітей у віці від 10 до 14 років. У цій віковій групі зафіксовано 211 випадків захворювання, 31 дитина вже одужала. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 881 випадок інфікування дітей, 137 - одужали.