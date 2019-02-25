Кількість виявлених випадків крадіжок газу на Закарпатті зросла на 24%

Порівняно з 2017 роком цей показник зріс на 24%

Специалисты ПАО "Закарпатгаз" в 2018 году выявили 844 случая несанкционированного отбора природного газа. По сравнению с 2017 годом эта цифра выросла на 24%, сообщает пресс-служба компании.

По словам технического директора ПАО "Закарпатгаз" Александра Голуба, кражи зафиксированы как среди бытовых потребителей, так и среди предприятий и организаций различных форм собственности: 732 случая против 112 соответственно. Таким образом, нарушители нанесли убытки в размере почти 7 млн грн.

Как отмечается, самые частые нарушения - вмешательство в работу газовых счетчиков, срыв или повреждение пломб на запорных устройствах, инвентарных заглушек, несанкционированное возобновление газопотребления. Выявляя такие факты, специалисты действуют согласно инструкциям.

"Нередко такие дела доводятся до суда. Особенно это касается несанкционированных газопроводов и врезок в существующие газопроводы. Такие люди должны осознавать, что своими действиями не только приносят убытки предприятию, за что будут наказаны, но и подвергают смертельной опасности себя, родственников и соседей", - объяснил технический директор ПАО "Закарпатгаз" Александр Голуб.

В 2018 году газовики выявили 82 несанкционированных газопровода, убытки от которых превысили 2 млн грн.