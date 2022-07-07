Кількість вакансій в Україні поступово зростає: кого шукають роботодавці та скільки платять

За даними сайту пошуку роботи, четверта частина пропозицій роботи в країні сконцентрована в Київській області - 9 352 вакансії. Далі йдуть Львівська область - 4 614 вакансії, Дніпропетровська область - 2 897 вакансій, Одеська область - 1 912 вакансій та Івано-Франківська область - 1 203 вакансії.

У червні серед роботодавців зберігається високий попит на фахівців з продажу, які безпосередньо впливають на розвиток бізнесу. Зокрема, п'ятірка популярних посад з найбільшою кількістю вакансій виглядає так:

менеджер з продажу - 2 859 вакансій;

продавець-консультант - 2 035 вакансій;

бухгалтер - 1 355 вакансій;

водій - 1 090 вакансій;

кухар - 1 030 вакансій.

Левову частку вакансій зареєстровано у категоріях: "Сфера обслуговування" - 5 841 вакансія, "Продаж, закупівля" - 5 383 та "Робочі спеціальності, виробництво" - 5 113 вакансій. До п'ятірки популярних категорій також входять "IT, комп'ютери, інтернет" - 3 255 вакансій та "Адмiнiстрацiя, керівництво середньої ланки" - 3 151 вакансія.

У перший місяць літа найбільші "черги" кандидатів на вакансію спостерігаються за посадами:

адміністратор салону краси - 18 відгуків на 1 вакансію в день;

HTML-верстальник - 12 відгуків;

адміністратор офісу - 11 відгуків;

адміністратор інтернет-магазину - 10 відгуків;

відеомонтажер - 10 відгуків.

Що стосується зарплат, тут суттєвих змін не спостерігається. З початку року середня медіана зарплат в Україні тримається на рівні 15 000 грн. Трохи більше платять у Київській області - 18 000 грн. Зростання зарплат на рівні 10% відбулось у червні в категоріях "Охорона, безпека ", "Готельно-ресторанний бізнес, туризм" і "Сфера обслуговування", що може бути пов'язано з початком сезону відпусток.

Найбільші зарплати традиційно у фахівців з ІТ-сфери: Net-програміст - 77 000 грн, програміст Java - 60 000 грн, back end програміст - 53 000, full stack програміст і python-програміст - по 50 000 грн.

Найменша оплата праці за вакансіями: прибиральник - 7 000 грн, посудомийник та педагог-організатор - по 8 000 грн.