Кількість учнів з навчанням українською в Криму зменшилась у 150 разів

Після окупації Криму кількість учнів, які навчаються українською мовою, зменшилася в 150 разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Постійного представництва України при Відділенні ООН в Женеві.

Зазначається, що формально на окупованому півострові залишилася лише одна школа з українською мовою навчання.

За словами працівника представництва, до окупації в Криму та Севастополі функціонувало 660 шкіл. Усі діти вивчали українську мову, майже 13 тисяч навчалися українською, понад 2 тисячі - кримськотатарською мовою.

"З 2014 року, коли Росія використала так званий "захист російськомовного населення" в якості фальшивого приводу для окупації, кількість українських шкіл в Криму скоротилося на 87%. В 150 раз, в 150 раз зменшилася кількість учнів в Криму, які навчаються на українській мові. Формально залишилася лише одна така школа", - сказав працівник представництва.

РБК-Україна писало, що у школах окупованого Севастополя (Крим) з початку навчального року повернули вивчення української мови.

Нагадаємо, що постійний представник президента України в анексованому Криму Антон Кориневич повідомив, що на сьогоднішній день українською мовою навчається 250 дітей.