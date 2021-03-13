Кількість випадків COVID у Києві за добу перевищила 1 тисячу вперше з грудня

У Києві за минулу добу підтвердили 1049 нових випадків коронавірусу . Це максимальний показник з грудня 2020 року.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі .

За його даними, захворіли 599 жінок віком від 18 до 86 років, 385 чоловіків віком від 18 до 90 років, 4 дівчинки від 2 до 17 років та 31 хлопчик від 1 до 17 років.

За минулу добу зафіксовано 24 летальних випадки від вірусу, повідомив мер.

До лікарень столиці госпіталізували 114 пацієнтів. Одужали минулої доби 380 людей.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (234), Дніпровському (138) та в Оболонському (132), розповів Кличко.