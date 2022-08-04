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Кількість поранених під час обстрілу Торецька зросла

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Торецьк, Четвер 04 серпня 2022 17:11
Кількість поранених під час обстрілу Торецька зросла Фото: наслідки обстрілу Торецька 4 серпня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених під час обстрілу Торецька Донецької області у четвер, 4 серпня, збільшилася до 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Андрія Костіна.

"За попередніми даними, у мирних громадян стріляли з мінометів. Вісім нових смертей. П’ятеро поранених, серед яких троє дітей. Це чергове масове вбивство українських громадян, яке побачив цілий світ", - розповів він.

Костін повідомив, що за фактом обстрілу центральної частини міста Торецька Донецької області розпочато досудове розслідування.

Дії військових країни-агресора кваліфіковано за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни

Як повідомлялось раніше, у четвер, 4 серпня, окупанти обстріляли Торецьк Донецької області. В результаті атаки 8 людей загинули, 4 отримали поранення. Більшість із них стояли в момент обстрілу на зупинці.

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