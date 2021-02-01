Кількість прийнятих Радою законів скоротилася майже вдвічі

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кількість прийнятих парламентом законів скоротилася майже вдвічі. Комітет виборців України зафіксував низьку продуктивність роботи Верховної ради в ході останньої сесії.

Про це повідомляє прес-служба КВУ на своїй сторінці в Facebook.

"Комітет виборців України відзначає низьку продуктивність роботи Верховної ради під час останньої сесії. Кількість прийнятих законів зменшилася майже наполовину, проведених засідань - на третину, кількість проведених голосувань знизилося втричі", - інформують у КВУ.

Зокрема, протягом 4-ї сесії було прийнято 110 законів, що майже вдвічі менше, ніж на попередніх сесіях. На 3-й сесії нардепи схвалили 181 закон, на 2-й сесії - 215 законів.

Зменшилася і кількість зареєстрованих законопроектів. Під час 4-ї сесії було зареєстровано 934 проекти законів, 3-ї сесії - 1416, 2-ї сесії - 1003.

У комітеті вважають, що різке падіння показників роботи парламенту можна пояснити двома причинами.

"По-перше, створюється враження, що в останні п'ять місяців парламент фактично випав зі структури влади... В ручному режимі приймалися рішення про призначення в.о. міністра енергетики, здійснювалися невдалі спроби вирішення конституційної кризи безпосередньо Офісом президента, в ручному управлінні приймалися рішення по боротьбі з коронавірусом", - заявили в КВУ.

По-друге, на роботу Ради негативно вплинула ситуація з коронавірусом серед народних депутатів.

"Замість того, щоб надолужити згаяний темп, народні депутати фактично продовжили собі різдвяні відпустки, попрацювавши в січні лише 4 сесійні дні. Це з урахуванням того, що парламент і так майже не працював у жовтні і тільки частково працював у листопаді", - додали в комітеті.

Нагадаємо, раніше в "Слузі народу" розповіли про плани фракції на п'яту сесію Верховної ради. Планується завершити земельну реформу, реформування енергоринку та ринку грального бізнесу.

Як писало РБК-Україна, 29 січня відбулося останнє пленарне засідання четвертої сесії парламенту. Спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про її закриття.