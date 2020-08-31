Кількість користувачів Особистого кабінету "Житомиргазу" зросла до 120 тисяч

За вісім місяців 2020 року кількість клієнтів "Житомиргазу", що мають Особистий кабінет на сайті 104.ua зросла на 22 тисячі. Зараз онлайн-сервісом користуються 120 тисяч домогосподарств, які сплачують за доставку газу, вносять показники, а також контролюють рахунок за допомогою єдиного сервісу для споживачів газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вже більше 5 років кожен клієнт АТ "Житомиргаз" має можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн. За допомогою "Особистого кабінету" клієнти компанії можуть передати показники лічильника, перевірити стан свого особового рахунку та сплатити за спожитий газ онлайн", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, під час карантину завдяки онлайн-сервісам споживачі могли дистанційно керувати рахунком за доставку газу та не наражати себе на небезпеку.

"Впродовж карантину більшість споживачів газу користувалися сучасними сервісами 104.ua. Адже лише при наявності інтернету наші клієнти могли отримати квитанцію, сплатити за доставку газу або передати покази лічильника навіть з найвіддаленіших населених пунктів. Молодші споживачі, аби вберегти своїх рідних літнього віку, додавали акаунти та контролювали їх газові справи" – говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ "Житомиргаз" Сергій Пікуль.

Також зазначається, що дуже популярними серед споживачів природного газу Житомирщини є Viber та Telegram бот 7104.ua. Там клієнти компанії можуть завантажити платіжки, передати показники лічильника, сплатити онлайн за газ та розподіл.

"АТ "Житомиргаз" також пропонує споживачам встановити мобільний додаток 104 Mobile для Android або 104 Mobile Light для IOS. Зручний інтерфейс додатків дозволяє налагоджувати зворотній зв’язок із газорозподільною компанією і контролювати декілька особових рахунків", - йдеться у повідомленні.