Кількість отримувачів субсидій збільшилася ще на 300 тисяч

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у грудні 2019 року отримували 3283,6 тис. домогосподарств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Раніше Держстат повідомляв про те, що у січні 2019 року субсидії отримували 3649,0 тис. домогосподарств, у лютому - 3735,1 тис., у березні - 3897,6 тис., у квітні 4033,8 тис., у травні - 1511,7 тис., у червні - 2061,1 тис., липні - 2221,7 тис., у серпні 2274,0 тис., у вересні - 2335,8 тис., у жовтні - 2424,7 тис., у листопаді - 2986,2 тис. домогосподарств.

За даними статистичного відомства, середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в грудні 2019 року зріс порівняно з відповідним періодом 2018 року на 10,4% і становив 638,7 грн.

У січні-грудні 2019 року за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 4353,7тис. домогосподарств, що на 41,7% менше, ніж у січні-грудні 2018 року. За цей час призначено субсидії 5487,9 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 роком кількість таких домогосподарств зменшилась на 16,1%.

Нагадаємо, державному бюджеті на 2020 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47,6 млрд грн, що на 7,4 млрд грн менше, ніж у 2019 році.

Як повідомляло РБК-Україна, з 1 жовтня в Україні змінюється механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно із змінами, тепер одержувач субсидії зможе самостійно обирати, куди перераховуватимуться кошти: один із уповноважених банків чи виплатні об’єкти "Укрпошти" (каси у відділеннях чи доставка поштарем до дому). Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховувалися субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до органу соціального захисту). Крім того, місцева влада отримала більше можливостей для регулювання виплат субсидій.