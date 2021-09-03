Кількість пластику в океані за найближчі 20 років може збільшитися втричі, - ООН
В Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявили, що кількість пластику в Світовому океані може збільшитися в три рази. Якщо не вжити кардинальних заходів, то це може статися вже до 2040 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.
"Черепахи, що заплуталися в розірваних пластикових пакетах. Мертві кити зі шлунками, повними відходів. Мільярди пластикових гранул, які хвилі виносять на наші пляжі - як недавно у Шрі-Ланці. Ми самі бачимо, що ми наробили", - йдеться в повідомленні.
Крім того, емісії парникових газів, джерелом яких є пластик, включаючи спалювання пластикових відходів, до середини століття становитимуть 17% загального обсягу викидів СО2.
"Забруднені пластиком моря й океани вже не можуть давати нам у повному обсязі всі свої багатства, якими людство користувалося раніше, а пов'язані з цим щорічні економічні втрати становлять 2,5 млрд доларів", - додають в повідомленні.
Як показують дослідження ООН, 80% пластику приносять в океан 1000 річок, при цьому страждають і самі річки, прісноводні озера та екосистеми на суші.
У ООН представили шляхи розв'язання даної проблеми, а саме:
- скорочення виробництва пластмаси, особливо, призначеної для предметів одноразового використання;
- повний перехід на перероблювання використаного пластику;
- поліпшення поводження з відходами;
- активізувати дії на національному рівні (мова йде про введення законодавства, яке регулюватиме відповідне поводження з відходами).
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