Кількість пластику в океані за найближчі 20 років може збільшитися втричі, - ООН

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявили, що кількість пластику в Світовому океані може збільшитися в три рази. Якщо не вжити кардинальних заходів, то це може статися вже до 2040 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ООН.

"Черепахи, що заплуталися в розірваних пластикових пакетах. Мертві кити зі шлунками, повними відходів. Мільярди пластикових гранул, які хвилі виносять на наші пляжі - як недавно у Шрі-Ланці. Ми самі бачимо, що ми наробили", - йдеться в повідомленні.

Крім того, емісії парникових газів, джерелом яких є пластик, включаючи спалювання пластикових відходів, до середини століття становитимуть 17% загального обсягу викидів СО2.

"Забруднені пластиком моря й океани вже не можуть давати нам у повному обсязі всі свої багатства, якими людство користувалося раніше, а пов'язані з цим щорічні економічні втрати становлять 2,5 млрд доларів", - додають в повідомленні.

Як показують дослідження ООН, 80% пластику приносять в океан 1000 річок, при цьому страждають і самі річки, прісноводні озера та екосистеми на суші.

У ООН представили шляхи розв'язання даної проблеми, а саме: