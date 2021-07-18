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Кількість нових випадків COVID-19 в Україні впала до 229

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Україна, Неділя 18 липня 2021 08:24
Кількість нових випадків COVID-19 в Україні впала до 229 Фото: кількість заражень корона вірусноюінфекцією впала до мінімуму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За добу 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Це більш ніж в два рази менше, ніж за 16 липня (591).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні впала до 229

За даним МОЗ, за добу одужала 241 особа. Усього госпіталізовано 382 особи; летальних випадків - 8.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (50), м. Київ (43), Одеській (35), Вінницькій (19) та Київській (17) областях.

За добу протестовано: методом ПЛР - 13 429 осіб, методом ІФА - 3 158 осіб, експрес-тестами - 9 495 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло - 2 244 495 осіб; одужало - 2 181 198 осіб; летальних випадків - 52 726; проведено ПЛР-тестувань - 11 151 481.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці травня 2021 року 43% опитаних українців заявили, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу. Ще у березні таких було 51,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", на початку травня 2021 року половина опитаних українців (47%) швидше бояться економічних наслідків епідемії коронавірусу для своєї родини, аніж бояться захворіти. Третина (32%) навпаки більше бояться захворювання, аніж фінансових труднощів.

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