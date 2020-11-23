Кількість порушень перемир'я на Донбасі збільшилася майже вдвічі, - ОБСЄ

На Донбасі в період з 2 по 15 листопада зафіксували 469 порушень режиму припинення вогню. Це майже вдвічі більше, ніж за попередній двотижневий період, коли було зафіксовано 238 порушень.

Про це йдеться у звіті Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ.

В ОБСЄ відзначили, що ситуація з безпекою в регіоні залишається відносно спокійно, попри більшу кількість зафіксованих порушень.

При цьому на трьох пілотних ділянках розведення сил і засобів та поблизу них, Місія ОБСЄ не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню. Проте в районі Золотого і Петровського зареєстровано розміщення протитанкових мін і присутність людей на військових позиціях.

З початку 2020 року на Донбасі загинули 18 мирних жителів, ще 85 - отримали поранення.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики на Донбасі шість разів порушували режим тиші". Бойових втрат серед українських військових немає.

Також РБК-Україна писало, що з початку перемир'я на Донбасі СММ ОБСЄ зафіксувала майже 2,5 тисячі порушень режиму припинення вогню. Серед них - 988 вибухів, а також 1 369 черг і пострілів.