Кількість імпортерів палива в Україні зросла вдвічі. Як це відзначиться на його дефіциті

Кількість імпортерів дизельного палива та скрапленого газу з початку травня в Україні зросла вдвічі. Збільшення гравців на ринку автомобільного бензину і дизеля повинні прискорити насичення країни поки ще дефіцитним товаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Авто24 .

Кількість імпортерів дизельного палива з початку травня збільшилася з 30 до 56 компаній. Пропан-бутанову суміш, або автомобільний газ, сьогодні ввозять 40 компаній замість 20, імпортом бензину займається 21 компанія. Активізація імпортерів безпосередньо пов'язана зі скасуванням державного регулювання цін.

Нові імпортери-це власники окремих АЗС і невеликих роздрібних мереж, які в березні-квітні змушені були стояти закритими, але тепер також займаються оптовою і роздрібною торгівлею паливом. Це має позитивно позначитися на насиченні ринку бензином і дизелем.

Але про вихід на заплановані обсяги поставок говорити ще рано. Нормалізація паливного ринку відбудеться не раніше липня. Радіус експорту бензину постійно зростає, окремі імпортери возять паливо із Західної та Північної Європи — Бельгії та сусідніх країн.