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Кількість щодня збільшується: уже в семи регіонах перевищені показники COVID-госпіталізацій

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Середа 15 вересня 2021 09:28
Кількість щодня збільшується: уже в семи регіонах перевищені показники COVID-госпіталізацій Фото: в Україні сім регіонів з перевищеними показниками госпіталізацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Станом 14 вересня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні адаптивного карантину. Водночас, зростає кількість регіонів, у яких епідеміологічні показники перебувають не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%. Однак цей показник перевищений у:

  • Вінницькій області - 83,0%
  • Волинській області - 64,7%
  • Закарпатській області - 62,8%
  • Івано-Франківській області - 60,6%
  • Луганській області - 82,8%
  • Львівській області - 75,5%
  • Рівненській області - 51,9%

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 4640 нових заражень коронавірусом. Найбільше нових випадків у Києві, Одеській та Харківській областях.

РБК-Україна писало, що в НАН прогнозують понад 5 тисяч нових випадків зараження інфекцією в Україні.

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