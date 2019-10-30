Кількість дітей, які навчаються українською мовою в Криму, постійно зменшується

Постійний представник президента України в анексованому Криму Антон Кориневич повідомив, що на сьогоднішній день на українському навчається 250 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За його словами, кількість учнів, які навчаються українською мовою, постійно скорочується.

"В Криму залишилася тільки одна українська школа в Феодосії. І зараз українською навчаються всього близько 250 дітей. В інших школах українська майже завжди вивчається факультативно, історія України не вивчається з 2015 року", - повідомив Кориневич.

Він висловив застереження, що в майбутньому в анексованому Криму зросте "покоління, яке майже нічого не знає про Україну".

Він також додав, що кримськотатарською мовою на півострові навчаються 6 тисяч дітей, але і їх кількість постійно зменшується.

Візначимо, російська влада анексованого Криму звела до мінімуму кількість годин кримськотатарської та української мов у загальноосвітніх школах. При цьому стаття 10 прийнятої на півострові після анексії півострова "Конституції республіки Крим", надає статус державного кримськотатарській, українській і російській мовам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у школи окупованого Севастополя повернули українську мову. Предмет української мови не є обов'язковим, і школярі вивчають його за вибором. За словами так званого "директора департаменту освіти і науки" Севастополя Ігоря Білозерова, українська мова з цього навчального року у формі факультативу додалася до кримськотатарської.