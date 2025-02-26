Когда умирает Папа Римский: как выбирают нового главу Святого Престола

Папа Римский Франциск находится в тяжелом состоянии в больнице. Если пессимистические прогнозы о состоянии здоровья понтифика оправдаются, Ватикан будет выбирать нового главу Католической церкви. Этот процесс имеет давние традиции, среди которых голосование "под замком" и оглашение результатов сожжением соломы.

Подробнее о процедуре избрания Папы Римского – в материале РБК-Украина ниже.

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Если Папа умрет: что будет происходить в Ватикане

Смерть главы Ватикана должен констатировать врач, а объявляет о ней кардинал-камерленг. Это один из самых высоких чиновников Римской церкви.

По традиции, камерленг трижды обращается к Папе по имени в присутствии папского церемониймейстера, прелатов, секретаря и канцлера Апостольской палаты.

Отсутствие ответа подтверждает факт смерти. Тогда кардинал произносит слова по-латыни "Vere Papa mortuus est" ("Папа действительно умер").

Ранее камерленг должен был трижды коснуться серебряным молоточком лба умершего, но в ХХ веке эту практику отменили.

Камерленг забирает персональное кольцо умершего понтифика ("Кольцо рыбака"), являющееся символом власти Папы, и уничтожает его в присутствии Коллегии кардиналов.

Также объявляется период Sede Vacante, когда престол остается вакантным. Во время этого периода проходит подготовка к выборам нового Папы.

Церемония прощания с понтификом

С момента смерти понтифика также начинается Новендиал – девятидневный траур, во время которого проходят ежедневные мессы-реквиемы за усопшего.

Тело папы выставляется в соборе Святого Петра для прощания, а похороны проходят на 4-7 день после смерти.

Стоит отметить, что нынешний Папа Франциск упростил традиционную похоронную церемонию. Он утвердил новый обряд, по которому гроб не будут выставлять на платформу с возвышением. Также он отказался от традиции захоронения в трех гробах (кипарисовом, свинцовом и дубовом) и выбрал один деревянный гроб.

Похоронная служба проходит на площади Святого Петра. Церемонию возглавляет декан Коллегии кардиналов.

Обычно понтификов хоронят в Ватиканских гротах под собором Святого Петра. Однако еще в 2023 году Франциск избрал местом для погребения один из самых своих любимых храмов – базилику Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Конклав кардиналов. Правила избрания нового Папы

Процедура избрания нового главы Католической церкви называется конклавом, что с латыни переводится как "замыкать вместе". Коллегия кардиналов собирается в Сикстинской капелле, помещение закрывают.

Выборы назначаются на 15-20 день после смерти Папы.

В тайном голосовании принимают участие кардиналы до 80 лет, их сейчас более 130. Имя кандидата пишут на бюллетене и кладут его в чашу.

По правилам, Папой может быть избран любой крещенный холостой католик. Однако последние семь столетий все главы Святого Престола были кардиналами. То есть участвующие в голосовании кардиналы одновременно могут быть и кандидатами на должность Папы.

Для избрания нового Папы требуется две трети голосов. После каждого раунда голосования бюллетени сжигаются. За сутки может пройти до 4 раундов голосования.

Если Папа не выбран, из печи над капеллой поднимается черный дым. Если избран – белый дым (к дровам добавляют солому). Это сопровождается звуками колоколов, а представитель Коллегии выкрикивает с балкона базилики Святого Петра: "Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!" ("Я объявляю вам великую радость: У нас есть папа!").

Выборы понтифика могут длиться от нескольких часов до месяцев, или даже лет. К примеру, Франциска выбрали за сутки, а выборы в XIII веке стали рекордными – для определения имени нового Папы понадобилось почти 3 года.

Кто будет возглавлять Ватикан до выборов

Пока Святой Престол остается вакантным, некоторые полномочия переходят к конгрегации Коллегии кардиналов, заседания которой ведет кардинал-декан.

Ежедневными делами церкви занимается партикулярная конгрегация, состоящая из кардинала-камерленга и трех кардиналов-помощников.

Конгрегации после смерти Папы должны сделать соответствующие приготовления относительно похорон и проведения выборов.

Напомним, Папа Франциск возглавляет Ватикан с марта 2013 года. Он является 266-м Папой Римским, и в то же время первым в истории понтификом из Нового Света и первым более чем за 1200 лет Папой не из Европы (Франциск родился в Аргентине).

В настоящее время 88-летний понтифик находится в больнице из-за пневмонии. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

При подготовке использовались: публикации Roma corriere, Politico, Reuters, информация из Wikipedia.