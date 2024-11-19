Когда следует ожидать санкции против "Росатома": ответ из ОП

"Сейчас "Росатом" в плане перспектив санкционирования выглядит лучше, чем полтора-два года назад. Но все равно я не могу сказать, что, например, следующий санкционный пакет может содержать санкции в отношении "Росатома", - сказал он.

Власюк добавил, что вопрос наложения санкций на атомную отрасль РФ идет "очень тяжело".

"И здесь даже не вопрос дохода "Росатома", а вопрос зависимости. Вас - ЕС - устраивает иметь такое длительное деликатное сотрудничество с "Росатомом" на фоне того, что происходит в российской внешней политике? С другой стороны, Россия национализировала активы ваших предприятий, которые были на ее территории. Для вас это нормально? Так что есть вопросы к нашим партнерам по поводу их нерешительности", - отметил он.