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Когда в украинских школах начнется учебный год: ответ главы МОН

Украина, Пятница 21 июня 2024 16:59
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Когда в украинских школах начнется учебный год: ответ главы МОН Фото: стало известно, когда в Украине начнут учебный год (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В украинских школах учебный год не будут начинать раньше на фоне проблем с электроснабжением и отоплением.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в ходе "Часа вопросов к правительству".

"Насчет школ. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с расписаниями занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями", - рассказал глава МОН.

Он уточнил, что сейчас около 30% школ оборудованы техническими средствами для генерации электроэнергии. За этот вопрос отвечают местные власти.

"В крайних случаях будем возвращаться к смешанному или онлайн обучению в пиковых сложных периодах", - подчеркнул министр.

Что предшествовало

Напомним, еще в конце мая вузам, колледжам и училищам в Украине рекомендовали начать учебный год в августе.

При этом учебу рекомендовали организовать по субботам в теплые месяцы учебного года.

Более детально об этом - в материале РБК-Украина (проект Styler).

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МОН Школа Учебный год
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