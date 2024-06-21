Когда в украинских школах начнется учебный год: ответ главы МОН
В украинских школах учебный год не будут начинать раньше на фоне проблем с электроснабжением и отоплением.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в ходе "Часа вопросов к правительству".
"Насчет школ. Мы не будем начинать учебный год раньше. Мы будем работать с расписаниями занятий там, где нет посменного обучения, смещая начало уроков в школах на 10:00. Сейчас работаем над этими рекомендациями", - рассказал глава МОН.
Он уточнил, что сейчас около 30% школ оборудованы техническими средствами для генерации электроэнергии. За этот вопрос отвечают местные власти.
"В крайних случаях будем возвращаться к смешанному или онлайн обучению в пиковых сложных периодах", - подчеркнул министр.
Что предшествовало
Напомним, еще в конце мая вузам, колледжам и училищам в Украине рекомендовали начать учебный год в августе.
При этом учебу рекомендовали организовать по субботам в теплые месяцы учебного года.
Более детально об этом - в материале РБК-Украина (проект Styler).
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