В Украине появится первая БМП Lynx: в Rheinmetall назвали сроки

В документе концерн Rheinmetall отметил значительный рост доходов благодаря продажам военной техники и оружия вооруженным силам Германии, а также партнерам по ЕС, НАТО и Украине.

Генеральный директор компании Армин Паппергер подчеркнул, что компания ожидает годовой рост продаж на уровне около 2 млрд евро в ближайшие годы. В частности, во втором квартале этого года они выросли примерно на 50%.

В отчете также отмечается, что первая БМП Lynx будет передана Украине до конца 2024 года. Пока неизвестно, где именно будут собирать эти машины, но компания ведет переговоры по локализации производства.

Чем известна БМП Lynx