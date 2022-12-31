Когда в Украине ударят морозы: прогноз Укргидрометцентра до конца зимы

По ее словам, 5-7 января ночные температуры в Киеве могут упасть до 5 градусов мороза. В то же время, эти расчеты могут еще измениться.

Как отметила Голеня, в январе обязательно будут похолодание и морозы.

"Так не может быть, что весь месяц будет без морозов, такого еще не было. Даже в самом теплом январе 2007 года после 20 числа произошло резкое понижение температуры до 16-20 градусов, на северо-востоке - до минус 23 градусов", - сказала синоптик. .

Голеня считает, что в этом году "может быть нечто подобное". "Скорее всего, во второй половине, особенно в последней декаде, может быть холодно, с морозами", - отметила она.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра также напомнила, что Украина находится в умеренных широтах.

"У нас не может быть месяц или два тепло. Все равно какие-то периоды холодной погоды будут. Скорее всего, это будет где-то конец января или после 15 января. Если не на Рождество, то на Крещение должны быть и снег, и мороз", - отметила Голеня.