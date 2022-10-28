Когда в Украине прекратится стремительный рост цен: прогноз НБУ

"Однако ожидаемое уменьшение рисков безопасности с середины 2023 года будет способствовать снижению инфляционных ожиданий экономических агентов, а проинфляционный эффект шоков предложения будет постепенно угасать", - говорится в отчете.

По прогнозу НБУ, снижение рисков для предпринимательской деятельности, налаживание оптимальных логистических связей, возобновление производственных мощностей будут уменьшать затраты бизнеса и способствовать наращиванию предложения и стабилизации потребительских цен.

Дополнительными факторами понижения темпов инфляции будут относительно жесткие монетарные условия, а также постепенное утихание мировой инфляции. Взвешенная долговая политика правительства Украины с отказом от монетизации дефицита бюджета будет дополнительно способствовать улучшению инфляционных ожиданий, отметили НБУ.

Как и в текущем году, так и на прогнозном горизонте давление со стороны спроса будет низким из-за значительного падения доходов населения. Потребительский спрос еще долго будет оставаться ниже своего равновесного уровня вследствие сохранения высокого уровня безработицы и медленного восстановления доходов населения, прогнозируют специалисты НБУ.

Основной причиной ускорения базовой инфляции почти до 25% к концу этого года будут оставаться шоки предложения, связанные с войной, включая рост расходов бизнеса и вторичные эффекты от июльской корректировки курса. В следующем году эти эффекты будут в большей степени угасать, что затормозит темпы роста базового ИПЦ почти вдвое, а к концу прогнозного периода - до 3%, прогнозируют в НБУ.

Однако источником давления на цены со стороны спроса будет усилена потребность в восстановлении жилья, что будет определять рост цен на соответствующие товары и услуги. Быстрому дезинфляционному тренду и достижению цели в пределах прогнозного горизонта будет мешать, прежде всего, высокая стоимость энергоносителей. Из-за накопления дисбалансов в энергетической сфере в послевоенный период возникнет необходимость поэтапного приведения энергетических тарифов для населения к рыночным уровням.

"В условиях высоких мировых цен на энергоресурсы административно регулируемая составляющая в последующие годы будет расти наибольший из всех компонент инфляции и обуславливать основной вклад в нее. Поэтому потребительская инфляция будет находиться выше цели 5% до конца 2024 года, и достигнет ее только в 2025 году", - говорится в Инфляционном отчете.