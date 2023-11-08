Когда Украина вступит в ЕС и как пройдут переговоры о членстве

В ходе подготовки материала использовались публикации Politico и "Радио Свобода", заявления украинских и европейских чиновников.

Сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия должна оценить выполнение Украиной семи рекомендаций, которые она получила в прошлом году вместе со статусом страны-кандидата на вступление в ЕС. По информации "Радио Свобода", еврокомиссары засчитают украинцам полное выполнение четырех критериев, еще по трем критериям будут даны дополнительные рекомендации. Но, по данным многих европейских медиа, общий вывод будет положительным – рекомендовать государствам-членам начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС.

Как накануне заявляла вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина, отчет Еврокомиссии расскажет о "невероятном прогрессе" Украины, но его формулировки будут сдержанными. А также этот отчет даст понимание дальнейших шагов на пути в ЕС.

Пока точной даты начала переговоров с Украиной нет, но по данным Politico, соответствующее решение Европейский совет должен принять до конца этого года. В середине декабря лидеры ЕС должны собраться на саммит, на котором могут одобрить переговоры.

"Отчет Еврокомиссии - это лишь основа, решение об открытии переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре", - отмечала и Стефанишина.

Как будут проходить переговоры о вступлении в ЕС

Чтобы получить "зеленый свет", Украина должна была выполнить свое "домашнее задание" от Еврокомиссии, состоявшее из семи пунктов. Киев должен был завершить реформу судебной ветви власти и Конституционного суда, назначить новых руководителей НАБУ и САП, воплотить в жизнь законы об олигархах, СМИ, национальных меньшинствах, а также бороться с отмыванием денег. Вопрос с олигархами, к слову, позже был снят с повестки дня по рекомендации самого ЕС.

Процесс переговоров о вступлении в ЕС может занять длительное время, поскольку Украине нужно теперь привести свое законодательство в соответствие с европейским, выполнив так называемый Acquis communautaire – комплекс прав и обязанностей государств-членов ЕС. Acquis communautaire состоит из 35 отдельных пунктов, прогресс в выполнении каждого из которых должен быть одобрен всеми членами ЕС.

Эти пункты включают и вопросы свободной торговли, и право интеллектуальной собственности, конкурентной политики, рыболовства, энергетики, налогообложения, правосудия, образования и культуры, финансового контроля и т.д.

В общей сложности для обретения членства Украине нужно имплементировать около 30 тысяч различных правил и стандартов ЕС. Для того чтобы ускорить этот процесс, Украина еще до начала переговоров с ЕС (весной 2023 года) начала аудит своего законодательства на соответствие европейскому. Также в марте в Кабмине заявляли о выполнении 80% соглашения об ассоциации с ЕС, предварительно внедряя европейские нормы.

У Украины было 7 задач от Еврокомиссии для старта переговоров (фото: Getty Images)

Для того чтобы получить "зеленый свет" на начало переговоров с ЕС, украинская сторона выполнила ряд требований Еврокомиссии. Как заявлял президент Владимир Зеленский, на этом Украина не остановится и продолжит изменять свои законы. В частности, он анонсировал принятие закона о лоббизме и усиление полномочий Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Частью переговоров о вступлении станет и решение двусторонних вопросов между Украиной и странами-членами ЕС. Например, это может быть вопрос экспорта украинского зерна – с Польшей, или же вопрос национальных меньшинств – с Венгрией и Румынией. Все это повлияет на длительность самих переговоров о вступлении.

"У нас есть четкое понимание, что государство может быть полностью готово к вступлению в ЕС в течение двух лет от начала переговорного процесса", - говорила ранее вице-премьер Ольга Стефанишина.

Когда Украина может стать членом ЕС

В вопросе вступления в ЕС не все будет зависеть от самой Украины. На этот процесс будет влиять как позиция отдельных государств-членов, так и наличие политической воли к расширению в блоке. И такая политическая воля, похоже, присутствует. Брюссель поставил своей целью большое расширение ЕС до 2030 года. Так, в 2030 году блок планирует разрастись до 36 государств (сегодня их в союзе 27).

Однако это не означает, что Украине придется ждать 2030 года, чтобы стать членом ЕС. В начале октября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что благодаря Украине процесс вступления новых членов может проходить быстрее, а озвученный ранее 2030 год – это только ориентир.

Такую же позицию высказывала в комментарии РБК-Украина и Стефанишина. Она объясняла, что расширение ЕС не состоится "за одну ночь", поскольку к каждой стране-кандидатке будет индивидуальный подход, учитывающий скорость ее трансформации.

"Государства-кандидаты сегодня находятся на разных этапах прогресса по реформам и готовности к вступлению. А значит, решения по некоторым странам могут быть приняты ранее определенного срока", – отмечала вице-премьер.

Примечательно, что в этом смысле процесс вступления в Евросоюз и НАТО несколько отличается (хотя совпадает с общим вектором реформ). Присоединение к Североатлантическому альянсу не обременено таким количеством формальных критериев и процедур, и зависит прежде всего от политической воли государств-членов к дальнейшему расширению НАТО.

Украина хочет вступить в ЕС через два года после старта переговоров (flick.com/libereurope)

Собеседники РБК-Украина в структурах ЕС признают, что о вступлении Украины в 2024 или 2025 годах речи в принципе быть не может – за это время нереально пройти все необходимые процедуры даже при наличии политической воли. Впрочем, учитывая особые обстоятельства, в которых сейчас оказалась Украина, этот процесс она потенциально может пройти быстрее, чем страны-соседки из Восточной Европы. Большинству из них понадобилось 8-10 лет от подачи заявки на вступление до членства в ЕС.

Кроме того, несмотря на то, что процесс переговоров о членстве подробно формализован, окончательное решение о присоединении нового члена к Евросоюзу все равно является политическим. И каждая страна ЕС дает согласие с учетом собственных интересов.

В украинском случае это означает, что придется искать компромиссы со многими отдельными государствами ЕС по интересующим их вопросам. К примеру, как рассказывали источники РБК-Украина, в прошлом году Венгрия не стала мешать получению Украиной кандидатского статуса именно потому, что планирует использовать тему венгерского меньшинства в Закарпатье уже на этапе переговоров о членстве.

Многие государства ЕС также обеспокоены тем, что присоединение Украины с ее мощным аграрным комплексом может нанести вред их национальным производителям. И историю с блокадой украинского зерна поляками можно рассматривать как демо-версию потенциальных будущих проблем в этой области.

И вообще с присоединением Украины "центр силы" Европейского союза, который сейчас находится между Францией и Германией, ощутимо сместится на Восток – над этим в отдельных европейских столицах задумываются уже сейчас.

Однако при наличии политической воли все эти проблемы можно решить. К тому же, в самом Брюсселе пока вполне решительно настроены по вопросу членства Украины. Так, на днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала членство в ЕС наилучшим способом обеспечить стабильность и процветание Украины.

"Чтобы Украина излечилась – Европа является ответом. Чтобы еще больше укрепить украинскую демократию – Европа является ответом. Чтобы защитить Украину от будущих вмешательств – опять же, Европа является ответом", – подчеркнула она.

И даже если удастся быстро завершить переговоры, Украину ждет еще один, заключительный этап – ратификация членства всеми государствами ЕС. Этот процесс не имеет четких временных рамок и может сопровождаться теми же проблемами, что и в ходе переговоров.

Вступление в ЕС, как и большинство других наших вопросов, будет в значительной степени зависеть от течения и результатов войны. Хотя выполнение Украиной "домашнего задания" в любом случае будет актуально.