Когда Украина получит международную помощь: прогноз НБУ

"Я убежден, что у наших международных партнеров есть время и соответственно желание и понимание критичности возобновления ритмического поступления международной финансовой поддержки для Украины на протяжении этих месяцев", - сказал он.

По его словам, в декабре НБУ показал, что риск ритмического поступления помощи уже реализовался.

"Вместе с тем, наше предположение базового сценария предусматривает, что в ближайшие месяцы Украина получит запланированные объемы международной помощи и ритмичность будет восстановлена", - добавил глава НБУ.

Пышный отметил, что НБУ ожидает в 2024 году 37 млрд долларов в виде грантов и долгосрочных кредитов.

Глава НБУ сказал, что пока не видит какого-либо "апокалиптического сценария", по которому помощь прекратится.

Он также сообщил, что миссия МВФ в Украине заработает в следующем месяце, а по итогам ее работы будет принято решение об очередном транше.

Помощь Украине

Напомним, по данным Минфина, в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

В декабре возникли сложности с одобрением пакета помощи Украине на 60 млрд долларов в Конгрессе США, а также пакета Евросоюза на 2024-2027 годы на 50 млрд евро.