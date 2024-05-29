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Когда Украина может получить самолеты ASC 890 от Швеции: мнение экспертов

Среда 29 мая 2024 19:12
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Когда Украина может получить самолеты ASC 890 от Швеции: мнение экспертов Фото: Швеция передаст Украине ASC 890 (flickr.com)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко
Эксперт: Константин Криволап, Валерий Романенко

Украина, вероятно, не получит шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 в ближайшем времени.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявили авиационные эксперты Валерий Романенко и Константин Криволап.

Как рассказал Романенко, анонс передачи ASC 890 от Швеции означает начало подготовки к таким поставкам.

"Летчиков можно подготовить примерно за 2-3 месяца, потому что у нас много пилотов, которые летали на Saab 340. Что касается операционного экипажа, офицеров боевого управления, наверное, достаточно переучить операторов наземных систем. Это может занять 3-4 месяца", - отметил он.

В свою очередь Криволап добавил, что для работы в Украине готовить самолеты отдельно нет необходимости.

"Но я не думаю, что ASC 890 появятся очень скоро. Все-таки нужно обучить экипаж, требуется время, чтобы освоить эксплуатацию радара. Не знаю, как это будет, но такие самолеты нам очень необходимы", - подчеркнул эксперт.

ASC 890 для Украины

Напомним, сегодня, 29 мая, Швеция анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 1,3 млрд долларов. Это крупнейший пакет от Стокгольма с начала полномасштабной войны.

В частности, Украине впервые пообещали передать самолеты дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890, которые станут дополнением к F-16.

Более детально о таких самолетах - в материале РБК-Украина.

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