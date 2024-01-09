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Когда и кому необходимо носить медицинскую маску: объяснение Минздрава

Вторник 09 января 2024 13:41
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Когда и кому необходимо носить медицинскую маску: объяснение Минздрава Фото: Когда и кому необходимо носить медицинскую маску: объяснение Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Ношение медицинской маски, соблюдение дистанции или "локальный карантин" являются базовыми противоэпидемическими и профилактическими нормами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"Такие меры могут применять в областях или отдельных районах, городах, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Или даже в отдельных учреждениях, учебных заведениях или отдельных классах, школах или предприятиях", - объясняет Минздрав.

Когда стоит надевать маску:

  • если вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;
  • когда вы имеете симптомы простуды или подозрение на инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем. Маска поможет ограничить потенциальное распространение респираторных выделений;
  • вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;
  • если вы здоровы, но находитесь в местах большого скопления людей;
  • врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы, а также во время процедур и манипуляций, которые требуют стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

"Напомним, с октября в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек, 56% - дети. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег - оставаться дома, использовать индивидуальную посуду", - добавляет министерство.

Коронавирус в Украине и мире

В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.

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Министерство здравоохранения Украины
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