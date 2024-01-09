Когда и кому необходимо носить медицинскую маску: объяснение Минздрава
Ношение медицинской маски, соблюдение дистанции или "локальный карантин" являются базовыми противоэпидемическими и профилактическими нормами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Такие меры могут применять в областях или отдельных районах, городах, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Или даже в отдельных учреждениях, учебных заведениях или отдельных классах, школах или предприятиях", - объясняет Минздрав.
Когда стоит надевать маску:
- если вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;
- когда вы имеете симптомы простуды или подозрение на инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем. Маска поможет ограничить потенциальное распространение респираторных выделений;
- вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;
- если вы здоровы, но находитесь в местах большого скопления людей;
- врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы, а также во время процедур и манипуляций, которые требуют стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.
"Напомним, с октября в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек, 56% - дети. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег - оставаться дома, использовать индивидуальную посуду", - добавляет министерство.
Коронавирус в Украине и мире
В конце декабря уровень заболеваемости COVID-19 вырос на 52% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. После этого ВОЗ призвала продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию во избежание заражения COVID-19.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник порекомендовал киевлянам вернуться к ношению масок.
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