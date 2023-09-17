Когда средняя зарплата украинцев вырастет до 30 тысяч гривен: прогноз правительства

Согласно прогнозу Минэкономики, номинальная среднемесячная заработная плата работников брутто (до вычета налогов) составит:

2023 год – 18 118 гривен (рост на 22%),

2024 год – 21 852 гривен (+20,6%),

2025 год – 25 645 гривен (+17,4),

2026 год – 29 625 гривен (+15,5%)

При этом ожидается, что среднегодовой уровень инфляции будет снижаться:

2023 год – 16,0%,

2024 год – 9,8%,

2025 год – 9,8%,

2026 год – 6,2%.

Таким образом, замедление инфляции приведет к росту и реальных зарплат.

Зарплаты во время войны

Напомним, официальные данные свидетельствуют о том, что реальные зарплаты украинцев выросли впервые с начала войны. В июне 2023 года зарплата составила 16012,38 гривен. Таким образом, по сравнению с июнем 2022 года зарплата выросла на 14,7%. Год назад она составила 13957,63 гривен.

В то же время, годовая инфляция в июне составила 12,8%, что означает рост реальной зарплаты примерно на 2%.

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 19,6%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,9%.