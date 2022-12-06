Когда вернут свет в Одесской области: Минэнерго дало оптимистический прогноз
В Одесской области уже подали электричество объектам критической инфраструктуры. Для жителей планируют возобновить электроснабжение уже до сегодняшнего вечера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в эфире телемарафона.
"На самом деле ситуация сложная после вчерашнего массированного обстрела. Большинство ракет было сбито, но все же есть попадание как в генерацию, так и в соответствующие подстанции", - отметил Галущенко.
По его словам, сейчас самая сложная ситуация в Киевской, Винницкой и Одесской области.
"На сегодняшнее утро в Одесской области заживлена критическая инфраструктура. И мы планируем, что к вечеру будет подана электроэнергия для потребителей", - сказал Галущенко.
Напомним, со вчера в Одессе и большинстве общин Одесского района из-за массированного ракетного удара отсутствует электроснабжение.
В дома жителей уже начали начинать подавать тепло и воду, которое тоже отсутствовало. Впрочем, городской электротранспорт не будет работать из-за отсутствия электроэнергии.
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