Когда нужно включать указатель поворота: разъяснения для водителей

Правила дорожного движения требуют от водителей обязательного использования световых указателей поворота перед совершением маневра. Однако не все водители соблюдают его.
РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киевской области рассказывает, когда нужно включать указатели поворота.
Патрульная полиция отмечает, что водители должны подавать сигнал указателями поворота:
Сигнал необходимо подавать заранее, но не менее чем за 50-100 м в населенных пунктах и за 150-200 м вне их. После завершения маневра сигнал следует выключить немедленно.
Недавно в Борисполе полиция зафиксировала нарушение, когда водитель автомобиля Volkswagen T-Roc не включил указатель поворота, меняя направление движения на перекрестке улиц Киевский Шлях и Бежевка. В результате, полицейские остановили транспортное средство. Водителю вынесли постановление за нарушение правил пользования предупредительными сигналами (ст. 122 КУоАП).
Полиция призывает водителей соблюдать эти правила для обеспечения безопасности на дороге.
Ранее РБК-Украина писало, что в случае, если водитель не включил поворотник, или не подал сигнал заблаговременно ему грозит штраф. Нарушение этого правила предусматривает штраф в размере 510 гривен.
В случае неисправности указателей, водителям разрешается подавать сигналы руками, в соответствии с пунктами 9.2 и 9.3 Правил дорожного движения. Однако, такие сигналы должны быть четко понятными для других участников движения.
Также мы писали, если не оплатить штраф в течение 15 дней с момента получения постановления, дело может быть передано в государственную исполнительную службу, что приведет к принудительному взысканию суммы штрафа.
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