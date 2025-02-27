Когда повысят пенсии работающим пенсионерам: ответ Минсоцполитики

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам запланирован в апреле. Пенсии будут увеличены с учетом приобретенного страхового стажа.
Об этом заявила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время телемарафона.
"У нас каждый год с 1 апреля проводится автоматический перерасчет пенсий работающих пенсионеров", - сказала она.
По ее словам, это означает, что пересматривают размер объем пенсионных прав, в соответствии с которыми рассчитана пенсия.
"Если проще, человек вышел на пенсию, но продолжает работать, и в течение следующего года от одной индексации до другой индексации или с апреля до апреля он нарабатывает, он платит взносы со своей заработной платы, соответственно у него увеличиваются, накапливаются дополнительные пенсионные права", - пояснила заместитель министра социальной политики.
Как отметила Марчак, "в апреле мы учтем все новые накопленные пенсионные права по работающим пенсионерам, соответственно увеличим размер их пенсии".
Напомним, всего в Украине 2,8 млн работающих пенсионеров. По данным Минсоцполитики, перерасчет пенсий в этом году будет произведен для 629 тыс. работающих пенсионеров.
Перерасчет осуществляется за стаж, приобретенный в последние два года. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально, в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия.
Выплата пересчитанных пенсий будет проводиться начиная с июня с учетом доплаты за апрель и май.
Лично обращаться для проведения перерасчета никуда не нужно: он происходит автоматически.